Les boxeurs Lovlina, Jaismine, Shiva et Hussamuddin sont tous prêts pour l’action sur le ring

L’entrée de dernière minute de la médaillée de bronze des Jeux olympiques de Tokyo, Lovlina Borgohain, aux 36e Jeux nationaux pimentera la compétition sur le ring de boxe du Mahatma Mandir ici à partir de mercredi.

Lovlina, qui s’est légèrement blessée au nez lors des sélections pour les Championnats d’Asie, avait précédemment indiqué qu’elle ne pourrait pas participer aux Jeux.

Une mauvaise sortie aux Championnats du monde plus tôt cette année, suivie d’une sortie avant le quart de finale des Jeux du Commonwealth de Birmingham, n’a pas rendu justice au potentiel du boxeur assamais dégingandé.

Ainsi, les Jeux nationaux pourraient fournir à la double médaillée de bronze des 69 kg du Championnat du monde une plate-forme idéale pour s’évaluer avant la rencontre continentale, à partir du 30 octobre à Amman, en Jordanie.

Le secrétaire général de la Fédération indienne de boxe, Hemanta Kumar Kalita, a déclaré que la Fédération avait demandé au comité d’organisation d’autoriser le changement d’inscription. “Au départ, les médecins ont conseillé à Lovlina de se reposer pendant trois semaines, mais elle voulait participer aux Jeux nationaux. Elle a également reçu un bonnet de nez.

“En conséquence, l’Assam Amateur Boxing Association a demandé que Lovlina soit rétablie à la place de son remplaçant Bhagyabati Kachari”, a-t-il déclaré.

“Nous espérons que Lovlina profitera pleinement de cette opportunité et se remettra en forme avant les Championnats d’Asie”, a déclaré Kalita.

Aux côtés de Lovlina (75 kg), tous les regards seront tournés vers Jaismine Lamboria, 21 ans, de la pépinière de boxe de Bhiwani dans l’Haryana. Jaismine a récemment marqué l’histoire en devenant la toute première boxeuse à rejoindre l’armée indienne sur le quota sportif après sa récente médaille de bronze de 60 kg aux Jeux du Commonwealth. Jasmine devrait faire face à un combat acharné de Simranjit Kaur Baatth du Pendjab, médaillé de bronze aux Championnats du monde 2018.

Les anciennes médaillées des Championnats du monde d’Haryana Saweety Boora (75 kg) et Poonam (57 kg) et les pugilistes de l’Assam Jamuna Boro (57 kg) et l’ancienne championne du monde de la jeunesse Ankushita Boro (66 kg) seront également parmi les principales boxeuses qui devraient mettre le feu au ring. Anjali Tushir et Lalita (Rajasthan) de Delhi peuvent utiliser la plate-forme pour faire des vagues.

Selon l’entraîneur national de boxe féminine Bhaskar Bhatt, la puissance Haryana dominera la division féminine, mais l’Assam, qui a aligné de bonnes boxeuses, et le Rajasthan, brilleront également dans le tournoi.

Pendant ce temps, neuf des 13 boxeurs participant aux Championnats d’Asie, dont le médaillé de bronze aux Championnats du monde Shiva Thapa (67 kg, Assam) et le double médaillé des Jeux du Commonwealth Mohammed Hussamuddin (57 kg, Services), mèneront la liste des épreuves masculines à la Jeux nationaux.

Outre la division 57kg, plusieurs boxeurs des Services devraient dominer la compétition dans leurs catégories de poids, avec Sumit Kundu (75kg), Sachin Kumar (80kg), Sanjeet (92kg), Narender (+92kg) confirmant leur participation.

