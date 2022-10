Les boxeurs Lovlina Borgohain et Hussamuddin remportent l’or ; Kerala Bag Grand Double en volley-ball le dernier jour

Les services de dessus de table ont terminé leur campagne des Jeux nationaux dans un flamboiement de gloire, remportant cinq médailles d’or sur le ring de boxe du complexe Mahatma Mandir ici mercredi.

Alors que les services ont envoyé cinq gagnants parmi six finalistes de boxe, Haryana a été déçue car seuls quatre de leurs huit pugilistes présentés mercredi sont sortis vainqueurs. Avec Nikhil Dubey, le seul finaliste du Maharashtra, remportant une médaille d’or émotionnelle dans la catégorie 75 kg, l’État de l’Inde occidentale a pu prendre la deuxième place du tableau des médailles derrière Services, qui a terminé avec 61 médailles d’or, 35 d’argent et 32 ​​de bronze.

Nikhil Dubey a réalisé les rêves de son défunt entraîneur Dhananjay Tiwary en empochant le métal jaune avec une victoire 5-0 sur le moins connu Malsawmitluanga du Mizoram lors de la finale masculine des poids moyens. L’entraîneur Tiwary est décédé dans un accident de la route mardi alors qu’il se rendait ici pour regarder sa salle en finale.

À Bhavnagar, le Kerala a réalisé un doublé de volley-ball, remportant les médailles d’or masculine et féminine.

Les hommes du Kerala ont battu le Tamil Nadu 25-23, 28-26, 27-25 pour décrocher la dernière médaille d’or offerte aux Jeux.

Plus tôt, le Kerala a remporté la médaille d’or du volleyball féminin avec une victoire en deux sets contre le Bengale occidental. Le deuxième set était passionnant car il s’est joué sur plusieurs points supplémentaires avant que le Kerala ne le clôture à 36-34.

Au Mahatma Mandir ici, le mastodonte des Services a été bien servi par le double médaillé des Jeux du Commonwealth, Mohammed Hussamuddin (57 kg), Etash Khan Muhammed (60 kg), Akash (67 kg), Sanjeet (92 kg) et Narender (+ 92 kg) en gagnant cinq médailles d’or en boxe le dernier jour des Jeux nationaux.

Le poids plume Hussamuddin a misé sur des contre-coups et des combinaisons brillants pour battre Sachin Siwach de Haryana 3-1 et mettre la main sur l’or. Le natif de Telangana s’est intelligemment défendu de l’agressivité du champion du monde junior avant de saisir l’élan avec des coups de poing nets.

Le champion d’Asie en titre Sanjeet, déterminé à réussir ses débuts aux Jeux nationaux après une campagne plutôt malchanceuse aux Jeux du Commonwealth, a forcé l’arbitre à donner à son coéquipier Naveen (Haryana) un décompte permanent de huit avant de remporter le combat avec autorité.

Plus tôt, les médaillés d’argent des championnats nationaux Ankit Sharma (51 kg) et Minakshi (52 kg) ont stimulé la récolte d’or de Haryana en remportant respectivement les finales masculine et féminine des poids mouches.

Ankit a obtenu un verdict unanime sur Avinash Chandel de l’Himachal Pradesh tandis que Minakshi, médaillé d’or Khelo India 2018, a produit un verdict similaire contre Shobha Kohli de l’Uttarakhand avec des coups de poing nets pour déstabiliser un adversaire trop dépendant de la contre-attaque.

La médaillée de bronze de Tokyo 2020, Lovlina Borgohain (Assam), a obtenu ses jabs et ses coups de poing combinés à la perfection contre Saweety Boora de l’Haryana pour couronner ses débuts aux Jeux nationaux avec une médaille d’or mémorable. Haryana et Assam ont envoyé deux gagnants chacun tandis que Simranjeet Kaur du Pendjab a remporté une médaille d’or dans la catégorie des 60 kg.

Lovlina Borgohain était satisfaite du passage à la division 75 kg après les Jeux du Commonwealth à Birmingham. « Je voulais me tester dans la nouvelle catégorie de poids. Ce n’est pas facile de revenir après une blessure, mais je me suis poussé à être prêt pour les Championnats d’Asie », a déclaré Lovlina, ravie.

Plus tôt, l’ancienne championne asiatique de la jeunesse Ankushita Boro avait lancé la campagne de l’Assam sur les chapeaux de roue en remportant la médaille d’or lors d’une finale unilatérale des poids welters féminins de 66 kg contre sa compatriote boxeuse du Nord-Est Alena Thounaojam (Manipur). Ankushita était toute classe face à son adversaire méconnu.

Après un spectacle inoubliable aux Jeux de Tokyo, Simranjit Kaur (Punjab) a bien fait pour remporter l’or avec une victoire clinique 4-0 dans la finale féminine des poids légers contre Jasmine Lamboria de l’Haryana, qui n’avait l’air que d’une pâle ombre d’elle-même au premier tour. Jaismine, médaillée de bronze aux Jeux du Commonwealth, a tenté de regagner le terrain perdu mais c’était trop peu trop tard.

Dans le combat féminin des poids plumes de 57 kg, Mandeep Kaur du Pendjab a payé le prix d’un départ défensif alors que Poonam de l’Haryana s’est donné une nette avance après les deux premiers tours pour empocher le concours par une marge de 4-1.

