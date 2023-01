Les boxeurs de Sauk Valley décrochent des titres dans la compétition des gants d’argent de l’Illinois – Shaw Local

ROCK FALLS – Deux jeunes boxeurs ont récemment remporté les honneurs lors de la compétition Illinois Silver Gloves à Rockford.

Secelia Nina Ann Russell et Damen Roman sont toutes deux devenues championnes dans leurs divisions pour le tournoi, qui a eu lieu les 17 et 18 décembre au Flinn Middle School.

Secelia Nina Ann Russell a récemment remporté sa division lors du tournoi de boxe Illinois Silver Gloves 2022 à Rockford. (Soumis par Carlos Davila)

Russell a décroché le titre Silver Gloves dans la division Girls Intermediate et elle a représenté le ministère AWDF / Silva Boxing Club à la Harvest Time Bible Church, 1802 Dixon Road, à Rock Falls.

L’élève de 14 ans du Challand Middle School boxe depuis un peu plus d’un an pour le ministère du club de boxe AWDF / Silva sous la direction de l’entraîneur-chef Al Silva, de l’entraîneur adjoint Jessie Prado et de son père / entraîneur adjoint Carlos L. Davila.

Le gymnase a ouvert ses portes en octobre 2021, et il a une politique de porte ouverte pour tous ceux qui souhaitent le vérifier. Le ministère libre a lieu de 17h à 19h les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Roman, 9 ans, représentait Gladiator Boxing Club, 1112 W. LeFevre Road, à Sterling.

Le tournoi régional Silver Gloves aura lieu vendredi à Fremont, Nebraska.

Secelia Nina Ann Russell a récemment remporté sa division lors du tournoi de boxe Illinois Silver Gloves 2022 à Rockford. (Soumis par Carlos Davila)