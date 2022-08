Les boxeurs de Nizamabad brillent aux Jeux du Commonwealth de 2022 ! Nikhat Zareen remporte l’or, Mohammad Hussamuddin remporte le bronze

Apportant un moment de fierté à Nizamabad lors des Jeux du Commonwealth-2022, la championne du monde de boxe Nikhat Zareen a remporté l’or dans la catégorie des 50 kg et un autre boxeur de la même ville de Nizamabad, Mohammed Hussamuddin, a remporté le bronze le même jour. Leur engagement, leur patience et leur objectif ont rendu Nizamabad populaire dans toute l’Inde en une nuit.

Nikhat Zareen est la plus jeune des trois filles de Jameel Ahmad à Vinayaknagar de Nizamabad. Elle est née le 14 juin 1990 et a terminé ses études à l’école Nirmal Hriday et a poursuivi son intermédiaire à Nizamabad. Après avoir obtenu son diplôme à Hyderabad, elle poursuit une première année de MBA. Elle a travaillé comme directrice adjointe à la Bank of India of Masab Tank branch à Hyderabad.

Elle a été attirée par la boxe lorsqu’elle est allée se promener avec son père à Collector Ground à Nizamabad en tant qu’élève de huitième classe. Elle a exprimé son souhait d’apprendre la boxe devant son père après que certains garçons aient appris la boxe de l’entraîneur Shamshuddin dans le sol. Lui-même sportif, son père tente de la convaincre de la difficulté d’apprendre la boxe. Mais Nikhat Zareen est restée fidèle à sa décision d’apprendre le sport. Ses efforts ont porté leurs fruits et elle a rejoint l’entraînement de boxe avec des garçons. Elle a fait face à tant de blessures, mais sa volonté d’apprendre le sport n’a pas été vaincue. Entre-temps, elle a vaincu les garçons grâce à son expertise dans le sport qui a élevé son niveau de confiance. Avec la victoire de l’or aux Jeux du Commonwealth-2022, Nikhat Zareen a rendu fière son pays ainsi que sa ville natale Nizamabad.

La fille aux nombreuses médailles

Médaille d’or au championnat junior féminin de boxe en Turquie en 2011

Médaille d’argent au tournoi de boxe de Serbie en 2012

Médaille d’argent au championnat de boxe des moins de 19 ans en Bulgarie en 2013

Médaille d’or au troisième tournoi de la Coupe nationale en Serbie en 2014

Médaille d’or au tournoi de boxe des moins de 19 ans en Serbie en 2014

Médaille d’or et prix du meilleur boxeur au All India Inter University Championship au Punjab en 2015

Médaille d’or et prix du meilleur boxeur au tournoi national senior au Sri Lanka en 2015

Médaille d’or au tournoi senior de niveau national à Assam en 2015

Médaille de bronze au tournoi de la Fédération sud-asiatique à Assam en 2016

A atteint les quarts de finale au Championnat du monde de boxe au Kazakhstan en 2016

Médaille de bronze au championnat de boxe féminine senior de niveau national à Uttarakhand en 2016

Médaille de bronze au championnat senior féminin de boxe à Haryana en 2018

Médaille d’or au tournoi international de boxe de Serbie en 2018

Médaille d’argent au tournoi de boxe de niveau national à Bellary of Karnataka en 2019

Médaille d’or au tournoi international de boxe en Bulgarie en 2019

Médaille de bronze au championnat asiatique de boxe à Bangkok en 2019

Médaille de bronze au tournoi international de boxe à Guwahati en 2019

Médaille de bronze au tournoi international de boxe à Guwahati en 2019

Médaille d’argent à l’Open International Boxing Tournament de Thaïlande en 2019

Médaille d’or au Championnat international de boxe en Italie en 2019

Médaille de Bronze au Tournoi International de Boxe à Tokyo en 2019

Médaille de bronze au Championnat international de boxe à Istanbul de Turquie en 2021

Médaille d’or et prix du meilleur boxeur au tournoi de boxe de niveau national à Haryana en 2021

Médaille d’or au Championnat du monde féminin à Istanbul en Turquie en 2022

Après avoir remporté la médaille d’or au Championnat du monde féminin à Istanbul en Turquie en mai 2002, elle a immédiatement représenté l’Inde dans la catégorie Boxe des 50 kg aux Jeux du Commonwealth-2022. Elle a remporté l’or après avoir goûté au succès en quatre matchs. Maintenant, Nikhat Zareen pratique la boxe en se fixant pour objectif de remporter l’or aux prochains Jeux olympiques. Souhaitons-lui d’atteindre son objectif et de faire la fierté de sa mère patrie, l’Inde.

Pendant ce temps, Mohammed Hussamuddin a remporté le bronze aux Jeux du Commonwealth-2022. Incidemment, Nikhat Zareen et Mohammed Hussamuddin apprennent les bases de la boxe de l’entraîneur Shamshuddin. Suivant les traces de son père et entraîneur de boxe Shamshuddin, Hussamuddin a remporté des médailles dans la catégorie junior au niveau national. Il a été sélectionné dans l’armée indienne sous quota sportif en 2012. Il a remporté le bronze à la sixième rencontre sportive militaire en 2015. Il a remporté la médaille de bronze lors d’un tournoi international organisé en Espagne en 2021. Il a également remporté six médailles d’or, cinq d’argent et six médailles de bronze. dans la catégorie boxe senior. À l’heure actuelle, le boxeur de Nizamabad Mohammed Hussamuddin sert l’armée indienne en qualité de Subedar.

