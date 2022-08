Les boxeurs brillent alors que Nikhat Zareen, Amit Panghal et Nitu Ghanghas remportent l’or, l’Inde obtient l’argent au cricket et le bronze au hockey féminin

Trois médailles d’or en boxe et une autre au triple saut masculin où l’Inde a eu un historique de 1-2, les a aidés à dépasser la Nouvelle-Zélande sur le décompte des médailles des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 (CWG) à la quatrième place, une en dessous de leur troisième place au précédent Gold Coast Games dans l’état actuel des choses au jour 10 des Jeux.

La ruée vers l’or de la boxe pour l’Inde le jour 10 a commencé avec Nitu Ghanghas battant Demie-Jade Rezstan du pays hôte 5-0 dans une décision unanime aux points pour remporter l’or dans la catégorie féminine de 48 kg (poids minimum), la 14e de la campagne indienne. Amit Panghal dans la division masculine 48kg-51kg (poids mouche) a pris la même route 5-0 affichant une nette suprématie contre un autre boxeur anglais, Kiaran Macdonald. Le champion du monde Nikhat Zareen a ensuite remporté 17 médailles d’or pour l’Inde en battant Cary MC Naul d’Irlande du Nord dans un autre verdict 5-0 pour les Indiens.

Sagar Ahlawat a dû se contenter d’une médaille d’argent puisqu’il a perdu par un verdict unanime 0-5 contre l’Anglais Delicious Orie dans la catégorie des hommes de plus de 92 kg (poids super lourd), dans ce qui était le dernier combat des Jeux.

En action athlétique au stade Alexander, Eldhose Paul et Abdulla Aboobacker sont entrés dans l’histoire du triple saut masculin en complotant une finition indienne 1-2. Eldhose, fraîchement sorti de ses derniers exploits aux championnats du monde d’athlétisme, a sauté, sauté et sauté 17,03 m lors de sa troisième tentative pour décrocher l’or.

Aboobacker s’est approché de son coéquipier avec un 17,02 m à sa cinquième tentative, mais c’était le mieux qu’il ferait. Ja-Nhai Perinchief des Bermudes a arrêté un balayage net des médailles indiennes, remportant le bronze avec un record de 16,92 m alors que Praveen Chithravel, le troisième Indien de la mêlée, a raté le coup pour se contenter de la quatrième place avec 16,89 m.

Sandeep Kumar a remporté sept médailles en athlétisme avec une médaille de bronze au 10 km marche hommes. Son effort de 38:49:21 était un record personnel. Amit a cependant terminé 12e de la course.

Puis ce fut au tour d’Annu Rani de participer à la finale du javelot féminin. Elle a remporté le bronze, la huitième médaille d’athlétisme de l’Inde, avec un lancer de 60,00 m. Shilpa Rani a terminé septième avec un effort de 54,62 m.

L’équipe indienne du relais féminin 4*100m a cependant terminé cinquième de la finale et a raté une médaille.

Rohit Yadav a réalisé son meilleur lancer du lancer du javelot masculin lors de sa dernière tentative en enregistrant un lancer de 82,22 m pour le placer sixième sur la liste. Alors que DP Manu n’a terminé que cinquième du classement avec un meilleur lancer de 82,28 m.

Au relais 4 x 400 m masculin, l’Inde s’est classée sixième dans un peloton de 8 équipes avec un temps de 3:05.51.

L’Inde a obtenu l’argent après avoir perdu contre l’Australie par neuf points dans un thriller pour remporter la médaille d’or dans l’épreuve féminine de cricket. Battant en premier, l’Australie a marqué 161 pour 8 en 20 overs avec Beth Mooney marquant 61 sur 41 balles tandis que Renuka Singh en a pris 2 pour 25.

Les femmes indiennes ont remporté une médaille de hockey au CWG après 16 ans, lorsqu’elles ont dominé leur match pour la médaille de bronze contre la Nouvelle-Zélande, mais ont finalement gagné par fusillade. C’était leur première médaille de bronze CWG en 16 ans.

Au badminton, la poussée finale pour l’Inde a commencé lorsque PV Sindhu a battu Jia Min Yeo de Singapour 21-19, 21-17 pour se qualifier pour la finale du simple féminin. Le numéro un indien Lakshay Sen a également atteint la finale du simple masculin avec une victoire 2-1 sur le Singapourien Jia Heng Teh. Il a facilement remporté le premier match 21-10 mais Jia a riposté pour remporter le deuxième 21-18. Lakshay a ensuite montré sa classe pour remporter le troisième 21-16 pour entrer dans sa première finale CWG. Satwik Sairaj Rankireddy et Chirag Shetty ont ensuite apporté de bonnes nouvelles en se qualifiant pour la finale du double masculin avec une victoire élégante 21-6, 21-15 sur Chan Peng Soon et Tan Kian Meng de Malaisie.

Kidambi Srikanth et la paire de doubles jeunes femmes de Treesa Jolly et Gayatri Gopichand ont signé avec des médailles de bronze. Srikanth, un ancien numéro un mondial, a fait amende honorable pour sa défaite en demi-finale en l’emportant sur le numéro 87 mondial de Singapour Jia Heng Teh 21-15 21-18 pour remporter une médaille de bronze pour accompagner l’argent qu’il avait remporté il y a quatre ans en or. Côte. Lors des éliminatoires pour la médaille de bronze qui ont suivi, Treesa et Gayatri ont enregistré une victoire 21-15 21-18 contre la paire australienne numéro 159 mondiale composée de Wendy Hsuan-Yu Chen et Gronya Somerville pour terminer troisième sur le podium lors de leur premier événement majeur ensemble en tant que combinaison.

Dans la finale du double messieurs de tennis de table, le duo indien d’élite composé de Sharath Kamal et Sathiyan Gnanasekaran affrontait les Anglais Paul Drinkhall et Liam Pitchford. Ils ont remporté le premier 11-8, mais les champions en titre sont revenus dans les deuxième et troisième pour gagner 11-8 et 11-3. Les Indiens ont égalisé à 2-2, remportant le quatrième 11-7 pour l’amener au décideur. Cependant, ce n’était pas le cas et le duo anglais a remporté le cinquième 11-4 pour défendre son titre.

Sreeja Akula a raté le match, perdant 3-4, se battant jusqu’au bout contre l’Australienne Liu Yangzi dans son match pour la médaille de bronze. Les scores étaient de 11-3, 6-11, 2-11, 11-7, 13-15, 11-9 et 7-11.

Plus tard dans la journée, Achanta Sharath Kamal a défié l’âge pour faire équipe avec la jeune Sreeja Akula pour remporter la médaille d’or en double mixte. À moins d’un blip dans le deuxième match, Sharath et Akula contrôlaient parfaitement la rencontre, battant confortablement Javen Choong et Karen Lyne de Malaisie 11-4, 9-11, 11-5, 11-6 dans le concours pour la médaille d’or.

Sharath a produit un acte de classe pour atteindre également la finale du simple masculin. Le pagayeur de 40 ans, qui a remporté une médaille de bronze lors de la dernière édition à Gold Coast, a battu Paul Drinkhall de son pays 11-8, 11-8, 8-11, 11-7, 9-11, 11-8 pour atteindre sa deuxième finale CWG. La seule autre fois où Sharath, quatrième tête de série ici, s’est qualifié pour la finale, il est revenu avec une médaille d’or lors de l’édition 2006 à Melbourne.

Achanta Sharath Kamal sera à nouveau en action en 2022 CWG car il a également atteint la finale du simple messieurs, mais G Sathiyan a perdu sa demi-finale. Le pagayeur de 40 ans, qui a remporté une médaille de bronze lors de la dernière édition à Gold Coast, a battu l’Anglais Paul Drinkhall 11-8, 11-8, 8-11, 11-7, 9-11, 11-8 pour atteindre sa deuxième finale CWG. La troisième tête de série Sathiyan, cependant, n’a pas réussi à organiser une finale entièrement indienne, perdant 5-11, 11-4, 8-11, 9-11, 9-11 contre la deuxième tête de série Liam Pitchford d’Angleterre.

La paire de double mixte Saurav Ghosal et Dipika Pallikal a remporté le bronze pour assurer la deuxième médaille de l’Inde en squash aux Jeux du Commonwealth ici dimanche. Dans une répétition de la finale de la dernière édition, Ghosal et Pallikal ont à peine transpiré en l’emportant 11-8 11-4 sur la combinaison australienne de Donna Lobban et Cameron Pilley dans le barrage pour la médaille de bronze.

