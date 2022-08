Les boxeurs Amit Panghal et Mohammad Hussamudin se dirigent vers les quarts de finale

Le boxeur indien Amit Panghal a commencé sa campagne aux Jeux du Commonwealth avec une victoire facile alors qu’il a pris d’assaut les quarts de finale des poids mouches masculins (51 kg) lundi. Panghal, médaillé d’argent aux championnats du monde, a battu Namri Berri de Vanuatu par un verdict unanime.

Le boxeur poids plume Mohammad Hussamudin a réussi deux sur deux alors qu’il s’est également qualifié pour les quarts de finale avec une victoire similaire de 5-0 sur Mohammad Salim Hossain du Bangladesh en huitièmes de finale.

Panghal, qui participe à son premier grand tournoi après le spectacle décevant des Jeux olympiques de Tokyo, a semblé en contrôle tout au long des trois tours.

Il a utilisé efficacement sa combinaison de coups de poing droit et gauche et s’est battu à distance, obligeant Berri à se présenter et à attaquer. Panghal n’a pas tardé à décrocher une rafale de coups de poing dans chacun des trois rounds car Berri n’était pas à la hauteur de l’Indien.

Avec les deux premiers tours en sa faveur, Panghal s’est contenté de défendre dans les trois dernières minutes, économisant son énergie pour les défis plus difficiles à venir. Il est maintenant à une victoire d’obtenir sa deuxième médaille CWG. Lors de la dernière édition à Gold Coast, il avait décroché une médaille d’argent. Il affrontera l’Écossais Lennon Mulligan, 20 ans.

« C’était un bon entraînement, mais c’était facile. Mon adversaire était bon mais ne m’a jamais posé de problèmes », a déclaré Panghal après sa victoire. « J’aurais pu intensifier mes efforts, mais il y a encore un long chemin à parcourir et je suis ici pour l’or. J’ai gagné l’argent à Gold Coast et je suis ici pour faire mieux. “Je ne suis intéressé que par la médaille d’or. C’est pourquoi je l’ai pris aux points, pour obtenir un bon travail sur le ring », a-t-il ajouté.

Médaillé de bronze de la dernière édition, Hussamudin a également fait une démonstration dominante dans son combat rapide. L’Indien de 28 ans était à son meilleur en contre-attaque alors qu’il décrochait des coups de poing tranchants tout en dansant sur le ring.

Il s’imaginera ses chances de décrocher une deuxième médaille au CWG alors qu’il affrontera le Namibien Tryagain Morning Ndevelo en quarts de finale.

