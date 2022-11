Les boxers Shinesty sont un cadeau vraiment amusant et fonctionnel.

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Être célibataire pendant les vacances est difficile, mais savez-vous ce qui est encore plus difficile ? Avoir un mauvais soutien dans vos sous-vêtements moche. C’est pourquoi je donne des caleçons Shinesty à tous mes amis célibataires et célibataires. Avec ces boxers, ils auront au moins quelque chose qui les retient la nuit.

Pourquoi c’est un super cadeau : Maintenant que j’ai expérimenté le confort des sous-vêtements Shinesty, c’est devenu mon cadeau préféré pour tous mes amis. Je ne peux vraiment pas retourner porter un autre type de sous-vêtement. Le morceau de tissu supplémentaire pour un soutien supplémentaire me fait me sentir confortable et confortable pendant les vacances. J’aime le fait que cela améliore non seulement ma mobilité en général et quand je m’entraîne, mais aussi la façon dont le tissu est si doux et respirant – en tant que fanatique de fitness, c’est très important pour moi car cela me permet de ne pas transpirer lorsque je travaille dehors.

Enfin, la variété de motifs, de couleurs et de tailles de ces boxers rend le choix d’une paire si facile et amusant – les désirs et les besoins de chaque homme sont différents, après tout. Je peux m’extasier sur Shinesty toute la journée, mais il faut vraiment en acheter une paire et les essayer. Alors vous saurez exactement pourquoi je suis un tel fan.

Ce que vous paierez : Vous pouvez obtenir les sous-vêtements Plaid and Simple à pour 27 $, mais les prix descendent jusqu’à 17 $ la paire lorsque vous vous abonnez !