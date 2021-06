Les boutons TWS de Nothing ear (1) seront vendus chez Selfridges à Londres et en ligne

L’oreille Nothing (1) – le premier produit de la nouvelle société de Carl Pei – est censée être lancée ce mois-ci, mais cela ne s’est pas encore produit. Nous apprenons à connaître le premier détaillant qui proposera le casque TWS et il est chic.

Selfridges est une chaîne de grands magasins haut de gamme au Royaume-Uni, celui d’Oxford Street à Londres étant le deuxième plus grand magasin du pays. Là, les bourgeons Nothing seront vendus en partenariat avec Smartech, qui vend déjà une variété de gadgets dans le magasin.

Les têtes seront disponibles dans la boutique Selfridges de Londres ainsi qu’en ligne sur Selfridges.com. Les têtes sont décrites comme ayant « la beauté brute de la technologie avec une finition transparente distinctive ».

« Selfridges est une destination de shopping emblématique pour nous de lancer ear (1) », a déclaré Carl Pei, PDG et co-fondateur de Nothing. « Grâce à Smartech, le partenariat nous fournira la plate-forme pour présenter la technologie de conception unique de Nothing aux consommateurs qui apprécient la qualité et les nouvelles idées. »

La source