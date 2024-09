Les boutons de l’iPhone sont de retour ! Apple fait volte-face pour le bien de l’IA

Nous savons tous que la mode est cyclique, mais il semble que ce soit également le cas de la technologie. Autrefois, les téléphones consacraient plus d’espace aux boutons qu’à l’écran. Au fil du temps, dans une tendance largement menée par Apple, les téléphones ont comporté de moins en moins de boutons. Nous avons maintenant atteint le point où, hormis les commandes de volume et un bouton d’alimentation, vous aurez du mal à trouver un bouton physique sur votre téléphone.

Mais tout cela va changer avec la gamme iPhone 16, annoncée par Apple lors de son événement « Glowtime » lundi. Le téléphone est doté d’un bouton de plus que son prédécesseur. Ce bouton s’appelle Camera Control, un bouton capacitif qui active et contrôle l’application appareil photo de l’iPhone.

Vous souhaitez précommander les derniers appareils Apple ? Nous rassemblons les meilleures offres d'iPhone 16, d'Apple Watch Series 10 et d'AirPods 4 au lancement.

Cela survient après qu’Apple ait ajouté l’année dernière le bouton d’action sur le iPhone 15 Pro et Pro Maxun bouton de raccourci programmable situé au-dessus des touches de volume. Le nombre de boutons physiques est ainsi passé de trois à quatre. Cette année, il est passé de quatre à cinq, l’iPhone 16 de base bénéficiant également du bouton d’action.

C’est donc officiel : sept ans après la disparition du bouton d’accueil de l’iPhone, les boutons physiques sont non seulement de retour sur l’iPhone, mais ils sont de plus en plus nombreux. Certains téléphones Android sont dotés de commandes physiques similaires depuis des années, mais Apple a toujours été à la pointe en matière de design minimaliste des téléphones, ce qui signifie qu’il s’agit d’un changement de cap inhabituel et notable de la part de l’entreprise.

Cette décision risque de diviser l’opinion. Certains utilisateurs s’accrochent encore à des iPhones plus anciens avec des boutons d’accueil. Ils seront probablement ravis de pouvoir profiter de davantage de commandes physiques lorsqu’ils seront obligés de passer à un modèle plus récent. D’autres se demanderont peut-être pourquoi Apple doit faire marche arrière de cette façon. Ayant utilisé cette année une poignée d’appareil photo physique avec un téléphone pour prendre certaines de mes photos préférées, je suis personnellement impatient de voir si le contrôle de l’appareil photo peut améliorer ma photographie.

Le retour aux boutons n’a probablement pas été une décision facile pour Apple, mais plutôt un compromis qui lui permettra de proposer des fonctionnalités plus intéressantes et plus complexes, notamment en ce qui concerne l’intégration d’Apple Intelligence dans l’iPhone. Depuis de nombreuses années, l’entreprise minimise progressivement les façons dont nous interagissons physiquement avec nos téléphones, notamment en nous encourageant à interagir avec Siri en utilisant notre voix. Au lieu de cliquer, d’appuyer et de maintenir enfoncé, nous balayons vers l’intérieur et vers le bas depuis les côtés de l’écran.

Certains utilisateurs ont cependant constaté que les boutons pourraient être plus utiles pour activer les fonctions. Nous avons déjà vu cette année que des boutons Copilot dédiés ont été introduits sur de nombreux nouveaux ordinateurs portables Windows. Pour maximiser les capacités de l’IA et des logiciels, certains ajustements du matériel de base sont nécessaires. Même Apple semble en être conscient. Il met des fonctionnalités comme l’intelligence visuelle d’Apple (sa version de Google Lens) directement à portée de main des utilisateurs. Il rend également l’appareil photo, qui reste l’une des fonctionnalités les plus prisées de tous les iPhone, plus central et plus facilement accessible.

Peut-être qu’à un moment donné, Apple trouvera de nouvelles façons d’intégrer ces commandes qui ne nécessitent pas de boutons, mais il semble que, pour l’instant du moins, le bouton physique soit officiellement de retour d’entre les morts et trouve un nouveau souffle, car l’IA est de plus en plus intégrée à nos appareils.

