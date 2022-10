Les boutiques et monuments renommés de Paris plongeront tôt dans l’obscurité au milieu d’une poussée de “sobriété énergétique”

Paris, connue depuis trois siècles comme “la ville lumière”, paraîtra beaucoup plus sombre cet hiver, la France poussant une politique de “sobriété énergétique” qui éteindra les lumières des meilleurs magasins et attractions historiques de la ville.

“Il faut arrêter de croire que les gens ne sont attirés que par la lumière”, a déclaré l’adjoint au maire de Paris Emmanuel Grégoire à propos de la tentative de la France d’économiser sa consommation d’énergie, selon un article du Wall Street Journal. “Les gens ne sont pas des moustiques.”

Les habitués de Paris éclairés jusque tard dans la nuit devront s’adapter à une nouvelle réalité cet hiver et peut-être plus longtemps, le président français Emmanuel Macron appelant à une réduction de 10 % de la consommation d’énergie au cours des deux prochaines années.

Paris a réagi en coupant le courant de ses boutiques renommées de l’avenue de Montaigne quelques heures plus tôt, une pratique suivie par les bâtiments appartenant au gouvernement et certaines des attractions les plus célèbres de la ville telles que la Tour Eiffel et le Louvre.

LES GOUVERNEMENTS EUROPÉENS ET LES CITOYENS SE PRÉPARENT À L’AGGRAVATION DE LA CRISE ÉNERGÉTIQUE

Cette politique intervient au milieu de l’invasion en cours de l’Ukraine par la Russie, qui a entraîné l’arrêt des importations russes de gaz naturel vers les pays européens qui comptaient auparavant fortement pour combler ses besoins énergétiques. Alors que la France a généralement été un exportateur net d’énergie ces dernières années, les problèmes qui affectent de nombreuses centrales nucléaires du pays ont amené le pays à augmenter ses importations cette année.

D’autres pays européens mettent en œuvre des politiques similaires, les Pays-Bas appelant les résidents à prendre des douches plus courtes, la Finlande demandant aux gens de passer moins de temps sur les appareils électroniques et l’Allemagne coupant les lumières de nombre de ses monuments.

Mais apparemment, aucun pays n’a été aussi agressif que la France, qui coupera l’eau chaude dans les bâtiments publics tout en plafonnant la chaleur à 64 degrés et en conduisant les véhicules gouvernementaux plus lentement dans un effort pour économiser le carburant.

Les résidents français ont également été encouragés à apporter des changements à la maison, y compris des conseils pour n’utiliser que des appareils électriques tels que les lave-vaisselle et les machines à laver en dehors des heures de pointe, débrancher les ordinateurs et les téléviseurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés et prendre des douches plus courtes.

“Nous publierons chaque semaine notre consommation d’électricité et de gaz”, a déclaré la Première ministre Elisabeth Borne. “En fonction de cela et de la météo, nous verrons si nous avons fait les économies d’énergie nécessaires.”