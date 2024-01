Les boursiers de la Solidarité Olympique accueillis à la Maison Olympique en amont de Paris 2024

Publié il y a 10 minutes Proposé par Comité International Olympique

© CIO/Greg Martin

Actualités du Comité International Olympique

Douze athlètes de sept pays africains, tous récipiendaires de Solidarité Olympique Bourses pour Paris 2024, ont été accueillis à la Maison Olympique et au Musée Olympique lors d’une visite de deux jours à Lausanne. Cinq d’entre eux, ayant participé aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et de Rio 2016, ont été invités à signer le Mur des Olympiens en présence du président du CIO Thomas Bach.

Participant à des compétitions d’athlétisme, de boxe, de judo et de natation, les athlètes visiteurs s’entraînent tous actuellement au Centre Régional Jeunesse et Sports (CRJS) Petit-Couronne (France) en vue de se qualifier pour Paris 2024, grâce à leur sélection par leurs Comités Nationaux Olympiques (CNO) respectifs pour une bourse de la Solidarité Olympique. Le programme d’entraînement, organisé dans un centre d’élite à environ deux heures au nord-ouest de Paris, est le résultat d’un partenariat entre la Solidarité Olympique et le Comité National Olympique Français (CNOSF).

Durant leur séjour à Lausanne, les athlètes ont eu l’occasion de s’immerger dans les valeurs, l’histoire et la culture olympiques, à travers différents ateliers à la Maison Olympique et une visite de la Musée Olympique.

Le groupe comprenait cinq olympiens invités à signer le mur des olympiens à la Maison olympique. Quatre de ces athlètes ont participé aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : les judokas Housni Thaoubani (COM) et Ismael Alhassane (NIG), ainsi que les sprinteurs Seco Camara (GBS) et Natacha Ngoye Akamabi (CGO), porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture. Le judoka Andrew Mlugu (TAN) a participé aux Jeux Olympiques de Rio 2016 et a également été porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture.

Une installation de niveau élite pour aider à réaliser les rêves olympiques

Le CRJS accueille depuis 2010 des boursiers du monde entier, leur offrant un centre d’entraînement de haut niveau pour les aider à réaliser leurs rêves olympiques, tout en permettant aux jeunes étudiants français du centre, âgés de 12 à 18 ans, de s’engager avec des athlètes de différents horizons et cultures.

Grâce aux infrastructures et équipements disponibles au centre, j’ai pu améliorer significativement mon niveau. Cela m’a amené à remporter une médaille d’argent à l’Open d’Afrique à Dakar, au Sénégal, l’année dernière. Andrew Mlugu (TAN)

Olympien, Rio 2016

Sept autres athlètes s’entraînant dans l’installation ont participé à la visite, dont la nageuse Salima Youssoufou Ahmadou (NIG), qui a concouru aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018, ainsi que les judokas Abdoulaye Millimono (GUI), Jason Patrick Zacko Ngawili (CAF). et Resquain Graig Logan Mongondo (CAF), le boxeur Moussa Sahabi Gado (NIG) et le nageur Fode Amara Camara (GUI).

Ce serait un tel honneur de représenter mon pays aux Jeux Olympiques. M’entraîner en France m’a permis non seulement d’améliorer mes performances mais aussi de rencontrer des sportifs d’autres horizons et d’en apprendre beaucoup sur la société. Salima Youssoufou Ahmadou

Nigeria

Les boursiers atteignent et réussissent aux Jeux

La Solidarité Olympique a connu un grand succès au fil des années, en aidant des athlètes qui autrement n’auraient peut-être pas pu progresser dans leur carrière sportive. À Tokyo 2020, 827 boursiers olympiques se sont qualifiés et ont participé aux Jeux, remportant à eux deux un total de 30 médailles d’or, 26 d’argent et 47 de bronze.

Pour Paris 2024, près de 1 300 bourses individuelles ont déjà été attribuées à des athlètes de 145 CNO.

Les CNO disposant de délégations plus importantes peuvent également bénéficier de bourses olympiques pour leurs athlètes via une option « sur mesure », qui offre une flexibilité supplémentaire dans l’utilisation du soutien. Quelque 36 CNO supplémentaires bénéficient déjà de cette option pour Paris 2024, et plus de 50 d’entre eux ont utilisé cette option pour Tokyo 2020.

Donner une chance égale aux athlètes

Solidarité Olympique vise à garantir que les athlètes talentueux de tous horizons aient des chances égales d’atteindre et de réussir sur la scène olympique en fournissant un financement crucial pour les aider à financer leurs rêves olympiques. En accordant une attention particulière aux athlètes et aux CNO les plus démunis, les boursiers individuels reçoivent un soutien financier sous forme de subventions mensuelles qui contribuent à leur préparation et à leur qualification pour les Jeux, que ce soit dans leur pays d’origine ou dans un centre de formation de haut niveau.

© CIO/Greg Martin