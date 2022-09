TORONTO-

Les marchés nord-américains ont chuté mardi après que la dernière lecture sur l’inflation américaine a déçu les commerçants, le principal indice boursier canadien ayant chuté de plus de 300 points et les trois principaux indices boursiers américains connaissant leur pire journée depuis juin 2020.

L’indice composé S&P/TSX a perdu 341,83 points à 19 645,40.

À New York, la moyenne industrielle du Dow Jones a baissé de 1 276,37 points à 31 104,97. L’indice S&P 500 a baissé de 177,72 points à 3 932,69, tandis que le composite Nasdaq a baissé de 632,84 points à 11 633,57.

Le dollar canadien s’échangeait à 76,28 cents US contre 77,04 cents US lundi.

Le contrat d’octobre sur le brut a baissé de 47 cents à 87,31 $ US le baril et le contrat d’octobre sur le gaz naturel a augmenté de 3,5 cents à 8,28 $ US le mmBTU.

Le contrat sur l’or de décembre était en baisse de 23,20 $ US à 1 717,40 $ US l’once et le contrat sur le cuivre de décembre était en baisse de cinq cents et demi à 3,56 $ US la livre.