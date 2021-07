Les bourses d’Asie-Pacifique en tête des charts mondiaux au premier semestre 2021

En Chine continentale, la composante de Shenzhen – le marché le plus performant d’Asie-Pacifique en 2020 – a continué de progresser et a bondi de 4,78% au premier semestre 2021.

Pour l’avenir, l’Asie devrait « rester globalement sur une voie de reprise saine », a déclaré mardi Alex Wolf de JPMorgan Private Bank dans une note.

« Pour les investisseurs, l’essentiel est de s’attendre à une divergence continue », a déclaré Wolf, responsable de la stratégie d’investissement pour l’Asie au sein de la société. « Les vaccinations, les moteurs de croissance et les politiques divergent considérablement dans la région, et les investisseurs doivent investir de manière sélective et active. »

Le stratège a mis en évidence trois facteurs que les investisseurs devraient surveiller au cours du reste de 2021 : la reprise de la Chine, les progrès de la vaccination et les exportations, en particulier les semi-conducteurs.

« Nous privilégions toujours l’Asie du Nord-Est (Chine, Corée et Taïwan) étant donné leur exposition à des forces structurelles telles que la numérisation et la demande de semi-conducteurs, mais à mesure que les vaccinations s’accéléreront, la reprise finira par s’étendre à l’Asie du Sud et du Sud-Est, soutenant à la fois leurs devises et leurs marchés boursiers, » il a dit.