Les bourgeons WF-C700N de Sony arrivent en Inde cette semaine

Les écouteurs WF-C700N TWS de Sony sont conçus pour un usage quotidien car ils ont des fonctionnalités pour une utilisation à la maison et en déplacement. Après leur lancement mondial en avril, les bourgeons arrivent maintenant en Inde.

Ils seront disponibles à partir du 15 juillet (samedi) au prix de 8 990 ₹. Vous les trouverez dans les magasins Sony, tous deux en ligne sur ShopAtSC.com et dans les magasins de détail (Sony Center et Sony Exclusive) – ainsi que les principaux détaillants électroniques et magasins en ligne. Vous pouvez choisir entre quatre couleurs : noir, blanc, lavande et vert sauge.













Sony WF-C700N en noir, blanc, lavande et vert sauge

Vous pouvez consulter notre examen des bourgeons WF-C700N pour plus de détails. Pour faire court, ce sont les bourgeons antibruit les plus légers de Sony à seulement 4,6 g et sont classés IPX4, de sorte qu’ils peuvent résister à la pluie et à la sueur.

Les bourgeons peuvent durer 7,5 heures avec ANC activé ou 10 heures éteint, le boîtier de charge double le temps d’écoute total (donc 15 ou 20 heures, selon l’état ANC). La durée de vie de la batterie était notre seule grande plainte dans l’examen, mais au moins les bourgeons prennent en charge les recharges rapides – 10 minutes de charge suffisent pour une heure d’écoute.

Quoi qu’il en soit, lors de vos déplacements, vous pouvez basculer entre ANC et Ambient Sound d’un simple toucher. De plus, la connectivité multipoint (deux appareils à la fois) est désormais disponible. Lorsque Sony a lancé les bourgeons en avril, cette fonctionnalité n’était pas encore prête et a été promise comme une mise à jour.



Les Sony WF-C700N sont parmi les meilleurs bourgeons TWS dans leur catégorie de prix

Les écouteurs prennent en charge 360 ​​Reality Audio (audio spatial) et la mise à l’échelle audio DSEE, l’application Sony Headphones Connect vous permet de régler le son avec un égaliseur (les écouteurs utilisent les codecs SBC et AAC).