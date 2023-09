Les bourdons d’Europe sont en grande difficulté

L’époque du bourdon en Europe pourrait être numéroté. Dans une nouvelle étude publiée cette semaine, les scientifiques prédisent que jusqu’à trois quarts des espèces de bourdons de la région connaîtront un déclin important de leur population et une perte de territoire au cours des prochaines décennies en raison de problèmes d’origine humaine tels que le changement climatique. Même s’il y a de l’espoir que ces pollinisateurs vitaux puissent encore trouver refuge dans certaines zones, cela n’est pas certain, disent les auteurs.

Les bourdons sont des insectes appartenant au genre Bombus, et il en existe plus de 250 espèces connues dans le monde. Comme les autres abeilles, elles jouent un rôle important dans la pollinisation des plantes sauvages et des cultures agricoles, notamment dans l’hémisphère Nord. là où ils sont les plus abondants. Mais les bourdons dans leur ensemble sont confrontés à une crise démographique en Europe, en Amérique du Nord et en Asie depuis des décennies. Il y a plusieurs raisons à ce déclin, mais elles incluent la perte d’habitat, changement climatiqueet la propagation de maladies dangereuses.

Dans cette nouvelle étude, publié Mercredi dans Nature, des scientifiques belges ont tenté de comprendre l’avenir des bourdons en Europe. Pour établir leurs projections, ils ont analysé des données pertinentes recueillies dès 1900 dans la majeure partie de l’Europe. Ils ont ensuite créé des modèles qui tentaient de prendre en compte divers scénarios d’évolution du climat et de l’utilisation des terres habitables par les bourdons au fil du temps.

Selon les scénarios les plus probables, l’équipe a estimé que de nombreux bourdons européens actuellement classés comme espèces « moins préoccupantes », espèces qui ne sont confrontées à aucune menace imminente, commenceront à décliner d’ici plusieurs décennies. Entre 38 % et 76 % de ces espèces devraient perdre au moins 30 % de leurs terres habitables d’ici 2061 à 2080, par rapport à leur aire de répartition actuelle de 2000 à 2014. Et les bourdons vivant dans le Les régions arctiques et montagneuses de haute altitude sont encore plus en difficulté. Ces espèces devraient perdre au moins 90 % de leur territoire d’ici là, ce qui les mettrait sur la voie rapide d’une extinction.

Beaucoup de ces espèces pourraient être capables de se rétablir dans certaines parties de la Scandinavie, une possibilité que les chercheurs ont découverte dans tous les scénarios modélisés. Mais cet avenir n’est pas non plus garanti, préviennent-ils, car il est possible que d’autres dangers pour l’environnement des abeilles, non pris en compte par les modèles de l’équipe, émergent encore.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les manières spécifiques dont le changement climatique et la perte d’habitat affecteront les populations de bourdons, mais le résultat global est clair, disent les auteurs : le sort des bourdons du monde est littéralement entre nos mains.

« Nos résultats soulignent le rôle essentiel des politiques d’atténuation du changement global en tant que leviers efficaces pour protéger les bourdons de la transformation anthropique de la biosphère », ont-ils écrit.