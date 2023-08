Les bouleversements de la Coupe du monde féminine 2023 montrent la croissance du sport et les écarts comblés

SYDNEY – S’il y a un slogan qui résume la Coupe du monde féminine 2023, c’est celui que vous avez probablement entendu depuis le premier tour des matchs : l’écart se réduit.

Qu’est-ce que cela signifie? En bref, la différence de qualité entre les équipes les mieux classées du tournoi et les équipes les moins bien classées est devenue de plus en plus petite. En conséquence, nous avons eu droit à une Coupe du monde féminine beaucoup plus excitante, plus compétitive et plus imprévisible que jamais.

Certaines des preuves les plus solides que le football féminin se développe, bien sûr, se sont faites au détriment de l’équipe nationale féminine américaine championne consécutive, qui a été éliminée en huitièmes de finale après une phase de groupes houleuse. Avant ce tournoi, les États-Unis n’avaient jamais manqué d’atteindre une demi-finale dans une Coupe du monde féminine, et l’équipe a remporté le trophée en 2015 et 2019.

D’autres puissances se sont également effondrées, laissant la place à des équipes moins bien classées. L’Allemagne, classée n ° 2, le Canada, classé n ° 7, et le Brésil, classé n ° 8, ont tous été éliminés en phase de groupes, grâce à une série de bouleversements et de matchs serrés. Le Maroc, l’un des huit débutants du tournoi dans ce premier format à 32 équipes, a atteint les huitièmes de finale.

Il y en a beaucoup plus. Ne cherchez pas plus loin que le Nigeria, classé 40e, battant l’Australie, classée 10e, en phase de groupes – une surprise vraiment époustouflante. Que diriez-vous de l’Afrique du Sud, 54e, battant l’Italie, 16e, ou de la Zambie, 77e, battant le Costa Rica, 36e? Personne ne se serait attendu à ce que les Philippines, classées au 46e rang, lors de la toute première Coupe du monde du pays, battent la Nouvelle-Zélande, co-hôte au 26e rang, en phase de groupes.

La victoire de l’Espagne en Coupe du monde doit beaucoup aux joueurs car les écarts se sont définitivement refermés. Ce tournoi a été plein de chocs et la preuve que ce ne sont plus les États-Unis qui jouent contre le terrain. SAEED KHAN/AFP via Getty Images

Si ces bouleversements donnent l’impression que le classement mondial de la FIFA est erroné, ce n’est pas vraiment le cas. Il y a des débats en cours sur la meilleure façon de classer les équipes – y compris s’il existe de meilleurs systèmes que celui utilisé par l’instance dirigeante du sport – mais le fait est que les classements de la FIFA ont historiquement fait un assez bon travail pour prédire les performances des équipes. à la Coupe du monde.

Le classement mondial moyen de la FIFA pour les équipes qui ont atteint les huitièmes de finale des tournois raconte l’histoire au fil des ans. En 2019 et 2015, c’était presque la même chose, avec une moyenne inférieure à 13. Dans ce tournoi, le classement mondial moyen était supérieur à 20. En 2003, le classement moyen n’était que de 5,5.

Classement mondial moyen de la FIFA, équipes à élimination directe 2023 : 20,5 2019 : 12,2 2015 : 12,7 2011 : 5,4 2007 : 7,3 2003 : 5,5 Source : Statistiques et informations ESPN

Une partie de cela est due au format élargi de la Coupe du monde féminine – elle est passée de 24 équipes en 2015 et 2019 à 32 pour cette édition. De 1999 à 2011, il n’y avait que 16 équipes. Et pourtant, les éruptions constantes que les gens craignaient avec le format étendu ne se sont jamais vraiment produites. Selon les données recueillies par la FIFA, la marge de victoire moyenne dans les matchs diminué de 2,06 buts par match en 2019 à 1,92 cette année, à partir de ce huitième de finale – et les matchs n’ont fait que se rapprocher depuis lors. Le pourcentage de matches se terminant par un match nul est également passé de 8% à 21% jusqu’aux huitièmes de finale.

« Les gens s’attendaient à des scores vraiment déséquilibrés », a déclaré cette semaine l’entraîneur Jill Ellis, double vainqueur de la Coupe du monde. « Nous avons vu des matchs compétitifs. Les gens m’ont demandé : ‘Quel est votre moment d’inspiration ?’ Pour moi, c’est le Maroc qui se qualifie pour les huitièmes de finale. »

« C’est le récit de cette Coupe du monde : compétitivité, équilibre, parité », a ajouté Ellis, qui a dirigé le groupe d’étude technique de la FIFA pour ce tournoi. « Nous avons vu des géants tomber. Nous avons vu de nouveaux arrivants très bien. »

En effet, l’imprévisibilité ne s’est pas seulement étendue aux résultats — en termes de gagnants et de perdants — mais aussi aux chemin les jeux se sont déroulés, ce qui signifie que si vous n’étiez pas réellement à l’écoute des jeux, vous manquiez tout le plaisir. L’Angleterre, classée n ° 4 mondiale, a dû aller en prolongation et en tirs au but pour dépasser le Nigeria (classé n ° 40) en huitièmes de finale. L’Angleterre, une équipe qui a atteint la finale, a également à peine dépassé Haïti classé n ° 53 en phase de groupes.

En fait, plus de matchs à élimination directe ont dû être décidés en prolongations ou en tirs au but dans cette Coupe du monde que jamais auparavant.

Jeux décidés par des prolongations ou des pénalités 2023 : 4 sur 14 2019 : 3 sur 15 2015 : 1 sur 15 2011 : 4 sur 7 2007 : 0 sur 7 2003 : 1 sur 7 1999 : 2 sur 7 1995 : 1 sur 7 1991 : 2 sur 7 * Source : statistiques et informations ESPN

Les équipes ont été plus avisées tout au long de ce tournoi – ce ne sont pas seulement les meilleures équipes qui excellent dans leur technique. Selon la FIFA, par exemple, les corners livrés directement dans la surface de six mètres sont passés de 36% en 2019 à 43% en 2023 jusqu’aux huitièmes de finale, ce qui suggère une meilleure exécution. Pourtant, l’équipe attaquante remporte moins souvent le premier ballon, passant de 41% en 2019 à 36%, ce qui suggère que la défense s’est également améliorée.

Les gardiens de but frappent également le ballon plus souvent – ​​une moyenne de 3,8 coups par match en 2023 contre 3,5 en 2019 – ce qui indique des situations plus risquées dans la surface où les gardiens de but ne peuvent pas faire une simple prise.

Alors, qu’est-ce qui a provoqué cette croissance du football féminin qui alimente l’excitation et l’imprévisibilité au plus haut niveau pendant la Coupe du monde ? L’une des principales raisons est la croissance des ligues féminines nationales à travers le monde, qui a été responsable du développement des meilleures joueuses dans presque toutes les équipes du tournoi.

jouer 1:28 L’USWNT peut-il décrocher une embauche «de rêve» après la démission d’Andonovski? Ali Krieger répond à une question sur la possibilité que l’USWNT attire l’entraîneur anglais Sarina Wiegman ou l’entraîneur australien Tony Gustavsson pour remplacer Vlatko Andonovski.

L’Angleterre et l’Espagne, les deux finalistes en 2023, regroupent des joueuses qui évoluent presque exclusivement en Super League féminine (WSL) en Angleterre, et en Liga F en Espagne. Mais les équipes moins bien classées ont leurs propres stars qui ont grandi dans les ligues européennes, comme la Colombienne Linda Caicedo (Real Madrid), la Nigériane Asisat Oshoala (FC Barcelone), la Jamaïcaine Khadija Shaw (Manchester City) et la Suisse Ramona Bachmann (Paris Saint -Germain).

La WSL était la ligue la plus représentée du tournoi 2023, avec près de 100 joueurs dès le départ, dont 70 ont atteint les huitièmes de finale. La Liga F comptait 51 joueuses lors des huitièmes de finale, tandis que la Division 1 Féminin française en comptait 37 et la National Women’s Soccer League basée aux États-Unis en comptait 36.

« Vous avez les ligues féminines du monde entier qui deviennent financièrement stables, donnant la chance à tant de footballeuses de jouer toute l’année », a déclaré l’attaquant de l’USWNT Alex Morgan à la veille du départ des huitièmes de finale vers la Suède. « Ce n’était qu’une question de temps pour que le match arrive là où il en est. Nous, les joueurs, avons dit que ce serait la Coupe du monde la plus compétitive de tous les temps, et vous le voyez. »

jouer 2:03 Ogden : la Coupe du monde féminine a été une grande vitrine du football Mark Ogden et Alexis Nunes donnent leur avis sur la Coupe du monde féminine après que l’Espagne a remporté la couronne contre l’Angleterre en finale.

Mais la FIFA a également accordé des récompenses plus importantes aux équipes de la Coupe du monde féminine, incitant les fédérations à prendre plus au sérieux leurs programmes féminins. Les équipes qualifiées ont reçu une allocation de 960 000 $ à leurs fédérations pour la préparation du tournoi. Pendant ce temps, les prix en argent pour les équipes participant au tournoi ont triplé par rapport à 2019, le pool total passant de 30 millions de dollars à 110 millions de dollars. Les équipes de la dernière place en 2019 pourraient gagner seulement 750 000 $, mais cette fois-ci, elles auront gagné 1,6 million de dollars, le nombre augmentant à partir de là. Les équipes n’ont plus besoin d’être favorites pour gagner le tout pour gagner une bonne partie du changement.

L’écart est peut-être en train de se combler, mais lorsqu’on a demandé à l’attaquante américaine Trinity Rodman si cela réconfortait les joueuses américaines d’être en compagnie de l’Allemagne, du Brésil et du Canada en tant que meilleures équipes éliminées tôt, sa réponse était sans équivoque.

« Je ne pense pas que ce soit un confort », a-t-elle déclaré. « Cela en dit long sur la direction que prend le football féminin. Savoir que les meilleures équipes du passé et du présent sont éliminées tôt prouve que toutes les équipes s’améliorent et ont les ressources pour le faire. »