Les boules de Noël géantes en fuite font des ravages dans les rues de Londres

Lors d’un étrange incident dans les rues du centre de Londres, deux grosses boules de Noël en argent, de la taille d’une voiture, ont été aperçues en train de rouler de manière incontrôlable. D’énormes décorations de Noël à Tottenham Court Road sont vues à la dérive dans la célèbre rue commerçante dans une vidéo publiée sur Twitter. Plusieurs photos et vidéos du même incident, montrant les sphères entrant en collision avec le trafic, ont été partagées en ligne. Les rapports indiquent qu’il était d’abord difficile de savoir quel magasin avait affiché les balles lâches.

Des boules surdimensionnées d'une exposition de Noël ont semé le chaos sur Tottenham Court Road à Londres après avoir roulé dans la circulation.

L’une des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montre que les balles qui étaient des installations artistiques ont été déplacées dans la rue en raison de fortes rafales. La vidéo, qui a été enregistrée devant Center Point, montre la balle géante frappant un lampadaire et le faisant se détacher de sa couverture scintillante. Plus tard, des vents violents propulsent la balle dans les airs. Dans les images, on peut voir des véhicules éviter les énormes boules alors qu’elles dégringolent sauvagement dans la rue.

La majorité des utilisateurs de Twitter qui ont remarqué les grandes sphères ont déclaré qu’ils se souvenaient de la séquence d’ouverture de Les aventuriers de l’arche perdue, dans laquelle Indiana Jones de Harrison Ford avait du mal à se libérer d’un énorme rocher.

La vidéo a été publiée sur les plateformes de médias sociaux. Un utilisateur a écrit : « Le cauchemar avant Noël ».

Un utilisateur a écrit : « Le cauchemar avant Noël ».

Un autre utilisateur a écrit: “Raiders of the Lost Ark, remasterisé ..”

Un autre utilisateur a écrit: "Raiders of the Lost Ark, remasterisé .."

Le troisième utilisateur a écrit : “C’est ce qui se passe quand on commence à fêter Noël début novembre.”

Le troisième utilisateur a écrit : "C'est ce qui se passe quand on commence à fêter Noël début novembre."

“Les décorations de Noël savaient qu’il était trop tôt”, a déclaré le quatrième.

"Les décorations de Noël savaient qu'il était trop tôt", a déclaré le quatrième.

Selon The Telegraph, “Cela survient alors que le Met Office a émis des avertissements de vents violents et de fortes pluies qui devraient frapper certaines parties du Royaume-Uni alors que novembre démarre de manière venteuse.”

Auparavant, le bureau météorologique avait émis des avertissements jaunes de vent et de pluie, indiquant que le temps “très venteux” devait d’abord affecter les régions côtières de l’Angleterre avant de se déplacer vers l’intérieur des terres à certains endroits, a rapporté The Telegraph.

