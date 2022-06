Les bouledogues français sont populaires et sont devenus des cibles de vol à main armée

Ils sont également violemment volés à leurs propriétaires avec une fréquence alarmante. Au cours de l’année écoulée, des vols de bouledogues français ont été signalés à Miami, New York, Chicago, Houston et, surtout, semble-t-il, dans toute la Californie. Souvent, les chiens sont pris sous la menace d’une arme. Dans peut-être le vol le plus notoire, les deux bouledogues français de Lady Gaga, Koji et Gustav, ont été arrachés des mains de son promeneur de chien, qui a été frappé, étouffé et abattu lors de l’attaque de l’année dernière sur un trottoir de Los Angeles.