Les bouledogues français de Lady Gaga retrouvés après avoir été volés sous la menace d’une arme | Actualités Ents & Arts

Les bouledogues français de Lady Gaga ont été retrouvés sains et saufs – deux jours après avoir été volés sous la menace d’une arme à Los Angeles.

Koji et Gustav ont été remis vendredi au poste de police de la communauté olympique du LAPD par une femme qui semble être « non impliquée et non associée » au vol à main armée.

On ne sait pas comment elle a eu les animaux, mais les deux chiens ont maintenant été réunis en toute sécurité avec les représentants de la pop star.

Le promeneur de chien de Moment Lady Gaga est abattu



« Je peux confirmer que les chiens ont été localisés et sont en sécurité », a déclaré le capitaine Jonathan Tippet.

Son ami Ryan Fischer, qui a été abattu alors qu’il promenait ses trois chiens, devrait se rétablir complètement. Une voiture s’était garée à côté de lui, les hommes à l’intérieur lui demandant de remettre les animaux.

Les trois chiens ont d’abord été pris – mais Miss Asia a réussi à s’échapper et a été récupérée en toute sécurité peu de temps après.

Gaga avait offert 500 000 $ (360 000 $) pour leur retour en toute sécurité – et avait écrit dans un précédent post Instagram qu’elle priait pour leur retour en toute sécurité parce que son «cœur est malade».

Aucune arrestation n’a été effectuée, mais les détectives demandent maintenant de l’aide pour trouver deux hommes dans la vingtaine qui sont recherchés pour être interrogés en relation avec l’attaque.

Selon la police, M. Fischer avait tenté de repousser les voleurs armés – et l’un des hommes brandissait une arme de poing semi-automatique.

Les premiers intervenants ont tendance à Ryan Fischer



Dans les images graphiques du moment où il a été attaqué, il a été entendu à plusieurs reprises crier: « Oh mon Dieu! On m’a tiré dessus! »

Il a également crié « Aidez-moi! » et « Je saigne de ma poitrine! ».

Charley Walters, dont les caméras de sécurité ont filmé l’incident, a déclaré que son petit ami Carlos Pantoja a appelé le 911 – et qu’ils ont attendu aux côtés du promeneur de chiens l’arrivée de la police.

Lady Gaga, de son vrai nom Stefani Germanotta, est actuellement à Rome où elle tourne le film de Sir Ridley Scott sur l’industrie de la mode Gucci.

Elle a dit: « Je continue à t’aimer Ryan Fischer, tu as risqué ta vie pour te battre pour notre famille. Tu es pour toujours un héros. »

Image:

Lady Gaga a chanté l’hymne national lors de l’inauguration de Joe Biden le mois dernier. Pic: AP



Dans un communiqué, la famille de Ryan a déclaré qu’il avait été victime d’un « crime horrible et violent » – mais a salué les « soins extraordinaires » que le jeune homme de 30 ans recevait à l’hôpital.

Ses proches ont ajouté: «Nous ne pouvons pas en dire assez pour remercier tous les premiers intervenants, infirmières et médecins qui ont travaillé sans relâche pour prendre soin de Ryan.

«Bien sûr, nous tenons également à remercier Lady Gaga qui n’a montré que de l’amour et de la sollicitude incessants pour Ryan et notre famille depuis le début.

« Ryan aime Gustav et Koji autant que Lady Gaga. »