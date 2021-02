Les deux bouledogues français de Lady Gaga ont été retrouvés.

Deux jours après que des voleurs ont abattu le promeneur du chanteur et enlevé les chiens bien-aimés de Lady Gaga, Koji et Gustav, les animaux ont été récupérés indemnes vendredi, a confirmé la police de Los Angeles à l’Associated Press.

Le capitaine de police de Los Angeles, Jonathan Tippett, a déclaré qu’une femme qui semblait « non impliquée et non associée » au vol à main armée de mercredi soir avait renvoyé les deux bouledogues français au poste de police de la communauté olympique du LAPD vendredi vers 18 heures.

Bien que l’on ne sache pas comment la femme a obtenu les chiens, les représentants de Lady Gaga ont confirmé qu’ils appartenaient à la chanteuse, qui est actuellement en Italie pour tourner un film.

Quelques heures avant que ses chiens ne soient récupérés, Lady Gaga a plaidé pour leur « retour en toute sécurité » et a doublé sa promesse d’une grosse récompense sur Instagram vendredi.

« Mes chiens bien-aimés Koji et Gustav ont été emmenés à Hollywood il y a deux nuits », a écrit Gaga sous-titré une photo de ses toutous. « Mon cœur est malade et je prie pour que ma famille soit à nouveau entière grâce à un acte de gentillesse. Je paierai 500 000 $ pour leur retour en toute sécurité. »

On ne sait pas si la femme qui a rendu les chiens de Lady Gaga a réclamé la récompense.

Mercredi soir, Ryan Fischer promenait trois des chiens de la pop star lorsque deux hommes l’ont approché dans une berline à quatre portes, selon l’officier de police de Los Angeles, Drake Madison.

Une vidéo de surveillance d’une maison voisine montre Fischer crier à l’aide à plusieurs reprises alors qu’il tentait de combattre les suspects. La lutte s’est intensifiée avant qu’un suspect brandissant une arme de poing semi-automatique ne lui tire dessus.

« Notre bien-aimé Ryan a été victime d’un crime horrible et violent mercredi soir à Los Angeles », a déclaré la famille de Fischer dans un communiqué obtenu par USA TODAY vendredi. « Heureusement, Ryan reçoit actuellement des soins extraordinaires à l’hôpital et ses médecins s’attendent à ce qu’il se rétablisse complètement. »

Lady Gaga a qualifié Fischer de «héros» sur Instagram vendredi.

« Je continue de t’aimer Ryan Fischer, tu as risqué ta vie pour te battre pour notre famille. Tu es pour toujours un héros », a-t-elle écrit. La famille de Fischer a ajouté que « Ryan aime Gustavo et Koji autant que Lady Gaga. »

