Les bouffonneries du tribunal du suspect du défilé n’aideront pas à faire appel, selon les experts

MADISON, Wis. (AP) – Il a enlevé sa chemise au tribunal. Il se plaint que les procureurs sont « habiles ». Il ne laissera pas le juge entrer un mot. Il ne répondra même pas à son propre nom.

L’homme du Wisconsin accusé d’avoir tué six personnes en conduisant son SUV lors d’un défilé de Noël s’est efforcé de perturber son procès depuis qu’il a décidé de se représenter, traînant une procédure douloureuse qui semble destinée à se terminer par sa condamnation.

Les preuves contre Darrell Brooks sont accablantes et comprennent des vidéos montrant sa Ford Escape rouge traversant le défilé et des témoins témoignant l’avoir vu au volant. Il risquerait plusieurs peines d’emprisonnement à perpétuité obligatoires s’il était reconnu coupable.

Brooks fera certainement appel de toute condamnation, disent les experts juridiques, et ses singeries dans la salle d’audience pourraient être un stratagème pour frustrer la juge Jennifer Dorow dans un faux pas qui renforcerait son cas à ce niveau. Mais ils disent que Dorow a géré Brooks de manière professionnelle et ne lui a pas donné grand-chose avec qui travailler en appel.

“Je ne suis au courant d’aucun problème que Dorow a créé ou quoi que ce soit du genre”, a déclaré Thomas Grieve, un ancien procureur qui travaille maintenant comme avocat de la défense pénale à Madison. « Je pense que le juge a fait un travail fantastique en traitant patiemment tous les problèmes de M. Brooks, qui semblent sans fin. Il a obtenu ce qu’il voulait. Il a fait son lit et s’y est glissé tout au long de ce processus. Maintenant, il en subit les conséquences.

Les procureurs allèguent que Brooks s’est battu le 21 novembre avec son ex-petite amie dans les rues de Waukesha dans la banlieue de Milwaukee, a fui les lieux dans son SUV et l’a conduit dans le défilé. Il a traversé des groupes, tuant six personnes, dont un garçon de 8 ans, et en blessant des dizaines d’autres, selon une plainte pénale.

Il fait face à 76 chefs d’accusation, dont six chefs d’homicide intentionnel au premier degré et 61 chefs de mise en danger imprudente. Chaque chef d’accusation d’homicide est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité obligatoire. Chaque chef d’accusation de mise en danger imprudente est passible d’une peine maximale de 17 ans et demi de prison.

Brooks a d’abord plaidé non coupable pour cause de maladie mentale, mais a retiré son plaidoyer en septembre sans explication. Quelques jours à peine avant le début de son procès le 3 octobre, il a renvoyé ses défenseurs publics et a choisi de se représenter lui-même.

Les personnes qui se représentent elles-mêmes dans les affaires civiles ne sont pas rares. Mais il est relativement rare que des accusés agissent comme leurs propres avocats et risquent de se confronter à des procureurs formés et expérimentés.

Selon la Cour suprême du Wisconsin, 4,8% des accusés dans des affaires de crime dans l’État se représentaient eux-mêmes lorsque leurs affaires se sont terminées l’année dernière. Cependant, un certain nombre de criminels de haut niveau à travers le pays ont tenté de se représenter, notamment le tueur en série Ted Bundy et John Allen Muhammad, qui a été accusé d’avoir lancé des attaques de tireurs d’élite à Washington, DC, en 2002. Bundy et Muhammad ont été condamnés et réalisé.

Dorow n’avait d’autre choix que de permettre à Brooks de se représenter, car il a ce droit en vertu de la loi de l’État s’il est mentalement compétent. Dorow a noté que les psychologues ont découvert qu’il avait un trouble de la personnalité mais qu’il était compétent.

Pendant la préparation de la sélection du jury, Brooks s’est souvent engagé dans des matchs de cris avec Dorow, insistant sur le fait que son nom n’est pas Darrell Brooks et que l’État n’a aucune juridiction sur lui.

Les choses se sont tellement détériorées qu’elle l’a fait sortir plusieurs fois de la salle d’audience et l’a placé dans une autre pièce où il pouvait regarder la procédure par vidéo, mais elle pouvait couper son microphone s’il devenait perturbateur. Un jour, il a enlevé sa chemise et a collé une pancarte, qui lui avait été remise pour signaler des objections, dans son pantalon.

Son comportement suggérait que des contre-interrogatoires douloureux avec des témoins qui avaient été blessés lors du défilé étaient en cours lorsque le témoignage a commencé. Cela ne s’est pas concrétisé; Brooks a été largement respectueux de chaque témoin. Il a surtout réservé sa colère à Dorow. Il a commencé la plupart des matinées à exiger qu’elle lui montre la preuve que l’État a compétence sur lui, ce qui a amené Dorow et Brooks à se crier dessus.

Chaque fois que quelqu’un l’appelle par son nom, il l’interrompt pour dire qu’il ne reconnaît pas Darrell Brooks. Il s’est opposé à presque toutes les questions que les procureurs ont posées aux témoins, seulement pour que Dorow le ferme et passe à autre chose alors qu’il exige des explications.

On peut souvent l’entendre marmonner dans sa barbe que le procès est inéquitable, le qualifiant parfois de «époustouflant» et se morfondant sur la façon dont la procureure de district Susan Opper tire des tours «infatigables». Ses contre-interrogatoires, bien que respectueux, ont été sinueux.

À un moment donné, il a demandé que l’affaire soit classée, estimant que l’État du Wisconsin ne peut pas témoigner physiquement et que seul «un cerveau humain vivant» peut intenter une action en justice.

Vendredi, il a déclaré qu’il ne pouvait pas appeler de témoin car il avait perdu son dossier sur cette personne. Dorow l’a forcé à appeler le témoin de toute façon, ce qui a incité Brooks à l’accuser d’avoir violé son serment d’office. Plus tard dans la matinée, il a commencé à lui crier dessus qu’elle traitait son procès comme un jeu.

“Rien à ce sujet n’est une blague. C’est ça que tu ne comprends pas. C’est injuste. Votre vie n’est pas en jeu », a-t-il déclaré. “Je me fiche de ce dont tu parles.”

À un moment donné, il a fixé Dorow avec un regard furieux qui, a-t-elle dit à la cour, l’a tellement effrayée qu’elle a dû appeler une suspension.

Dorow parle souvent de Brooks, l’accusant d’essayer de retarder le procès, lui disant de s’asseoir et lui ordonnant d’arrêter de parler.

Mais depuis le début du témoignage, elle a surtout choisi de prendre de courtes pauses plutôt que de déplacer Brooks dans une autre salle d’audience. Elle récite souvent le nombre de fois où il l’a interrompue, note qu’elle lui a donné toutes les chances de rester dans la salle d’audience et lui lance des avertissements pour qu’il se comporte bien. Elle a évité de lui donner de longues explications juridiques pour défendre ses décisions.

“Dire que cela a été le plus difficile de ma carrière serait un euphémisme”, a déclaré Dorow vendredi devant le tribunal. “J’ai fait de mon mieux, je crois, pour être juste, pour être impartial, pour protéger non seulement les droits de M. Brooks en ce qui concerne ce procès, mais ceux des témoins, ceux des victimes, et bien sûr, last but not least, les jurés. ”

“Le juge Dorow est une personne intelligente”, a déclaré Julius Kim, avocat de la défense pénale et ancien procureur du comté de Milwaukee. « Elle a compris comment approcher M. Brooks afin que l’affaire puisse se dérouler plus facilement. … Elle protège le dossier, ce qui montre qu’elle fait de son mieux pour reconnaître qu’il est un accusé pro se et qu’il faut parfois lui donner de la latitude.

Grieve a déclaré qu’un appel était une fatalité, compte tenu du poids des peines auxquelles Brooks pourrait être confronté. Brooks pourrait soulever un certain nombre de questions, notamment s’il était compétent, si Dorow aurait dû nommer un avocat pour se tenir prêt et prendre le relais si nécessaire et s’il était approprié de le retirer de la salle d’audience. Mais Dorow a réussi à éviter de lui donner du fourrage supplémentaire, a-t-il déclaré.

“S’il va perturber la procédure, tant qu’elle ne saute pas le pistolet, ce qui, à mon avis, elle ne l’a pas fait, il ne devrait pas y avoir de problème”, a déclaré Grieve. « Vous avez droit à un procès équitable. Vous n’avez pas le droit de créer votre propre annulation de procès.

Todd Richmond, l’Associated Press