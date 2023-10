La production du Théâtre 121 de « Puffs » sur un certain monde sorcier aura une courte diffusion jusqu’au 15 octobre. Alors attrapez-la pendant que vous le pouvez ! C’est une parodie amusante de sept années de magie et de chaos.

La production de « Puffs » du Theatre 121 évoque un régal comique à l’Opéra de Woodstock. (@christysturm photographie)

Une caractérisation intelligente tout au long est remarquable, et cet ensemble, petit mais riche, prend le relais et ne manque jamais de réussir un coup de circuit. Il y a du langage et des insinuations pour adultes, mais les rires des célèbres romans de sorciers et la façon dont on s’amuse en font décidément un bon rire de ventre. La mise en scène de Tracey Lanman est intelligente et s’articule autour de ce qui pourrait être un scénario redondant et répétitif. La mise en scène et la conception scénique imaginative de Jason Clark contribuent également à raconter l’histoire.

Cette parodie d’une histoire très familière nous emmène dans le voyage de trois héros à travers une école de sorciers qui semble pleine de dangers pour ses élèves. Les Puffs, qui ont un blaireau comme mascotte, apprennent à leur jeune sorcier, Wayne Hopkins, comment être un héros à sa manière. Avec des rires coulants, cette version a une grande morale, démontrant que le succès peut être obtenu en traçant votre propre chemin dans n’importe quelle quête que vous poursuivez dans la vie.

Le célèbre sorcier des livres célèbres passe au second plan par rapport aux sorciers de la Maison des Puffs. Jeff Graf, Justin Charles et Stephen Pickering guident le public à travers les années scolaires de nos étudiants sorciers avec hilarité et jeu d’acteur complet. Des choix musicaux astucieux offrent également du divertissement et marquent la période des années 1990. L’utilisation de claviers accrochés au cou des acteurs comme des cordons dans une scène est particulièrement drôle à la lumière de ce que nous tenons tous entre nos mains aujourd’hui.

Il s’agit d’un court trajet, alors dépêchez-vous sur vos balais jusqu’à Woodstock et profitez d’une nuit d’hilarité et de magie dans un magnifique théâtre historique.

• Mary Beth Euker est directrice fondatrice de la Cricket Theatre Company du lac de Zurich, est apparue dans des spectacles au Devonshire Theatre de Skokie et à l’Opéra de Woodstock, et dirige à la Lake Zurich Middle School North et à l’école primaire Spencer Loomis.

SI VOUS ALLEZ

QUOI: Le Théâtre 121 présente « Puffs »

OÙ: Opéra de Woodstock, 121 W. Van Buren St., Woodstock

QUAND: 19h30 les 12 et 13 octobre ; 14h et 19h30 le 14 octobre ; et 14h le 15 octobre

COÛT: 26 $ pour un jeu classé R

INFORMATION: 815-338-5300, theatre121.org