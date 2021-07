Les boucles d’oreilles olympiques de Mirabai Chanu étaient un cadeau porte-bonheur de sa mère

L’haltérophile indienne Mirabai Chanu a marqué l’histoire aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 en remportant la médaille d’argent dans la compétition féminine des 49 kg. Il s’agit de la première médaille de l’Inde aux Jeux olympiques en cours. Chanu a levé 87 kg à l’arraché puis s’est assuré l’argent en soulevant 115 kg à l’épaulé-jeté. Chanu a remporté l’argent en soulevant un total de 202 kg – 87 kg à l’arraché et 115 kg à l’épaulé-jeté. Elle a réussi à soulever 84 kg et 87 kg lors de ses deux premières tentatives dans la catégorie arraché mais a échoué lors de sa finale dans laquelle elle a visé 89 kg. Une histoire similaire a suivi dans la section d’épaulé-jeté qui l’a vue soulever 110 kg et 115 kg lors des deux premières tentatives. Chanu s’est effondrée après avoir réalisé qu’elle avait obtenu une médaille et a serré son entraîneur dans ses bras en liesse. Et plus tard, a fait une petite danse après s’être assurée d’une médaille d’argent. Mais à part sa force suprême qui était exposée, quelque chose d’autre a attiré l’attention des gens – les boucles d’oreilles de Chanu.

Les boucles d’oreilles de Chanu sont conçues en boucles pour représenter les cinq anneaux olympiques. Ses boucles d’oreilles en or en forme d’anneaux olympiques étaient aussi frappantes que perceptibles – et elles se démarquaient.

Les boucles d’oreilles de Mirabai étaient un cadeau de sa mère qui leur a vendu ses propres bijoux il y a cinq ans. L’espoir était que les boucles d’oreilles lui porteraient « bonne chance », a rapporté Hindustan Times. Mirabai est cependant le seul Indien à avoir remporté une médaille le premier jour des Jeux olympiques et elle aimerait croire que le porte-bonheur de sa mère a également a joué un rôle dans sa performance record.

« J’ai vu les boucles d’oreilles à la télé, je les lui ai offertes en 2016 avant les Jeux olympiques (de Rio). Je l’ai fait pour elle à partir des pièces d’or et des économies que j’ai pour que cela apporte chance et succès », a déclaré la mère de Mirabai, Saikhom Leima, à PTI.

La médaille d’argent de Mirabai Chanu à Tokyo l’a aidée à enterrer les fantômes des précédents Jeux olympiques au Brésil, où elle avait échoué dans ses trois tentatives d’épaulé-jeté.

