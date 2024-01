Les bottes Timberland sont tendance à la Fashion Week masculine de Paris, voici pourquoi

Getty Images

Les bottes Timberland sont connues comme étant parmi les chaussures les plus populaires à New York, en particulier pour les mois les plus froids. Aujourd’hui, la marque se lance dans l’industrie de la mode. C’est le premier arrêt ? Semaine de la mode masculine de Paris. Les collaborations Louis Vuitton et Timberland dévoilées hier par Pharrell ont provoqué un courant électrique sur le marché de la chaussure. Les bottes faisaient partie de la collection homme automne/hiver 2024 de la marque parisienne en jaune classique et il y en avait une autre paire en noir. Nous avons également remarqué une paire marron foncé ornée d’une multitude de monogrammes LV en or. Plus tôt cette semaine, Pharrell a taquiné la paire qui comportait une languette monogrammée, celles-ci ont également défilé sur le podium de son défilé Louis Vuitton.

Ce n’est pas tout. Lors de la présentation dirigée par Williams, nous avons repéré une paire qui était plus que des chaussures montantes, il s’agissait en fait de chaussures montantes doubles avec une sangle au milieu de la botte en daim. Ce spectacle présentait également des Timberlands bicolores en marron clair et marron foncé sur l’embout. Une paire noire sans lacets a également fait son chemin sur le podium. Pusha T en portait même une paire.

Défilé Louis Vuitton Menswear automne/hiver 2024-2025 dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France. (Photo de Stéphane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images)

La marque fera également une apparition lors de trois autres défilés lors de la Fashion Week masculine de Paris pour célébrer son 50e anniversaire. Les bottes jaunes tendance ont fait leur chemin dans les années 80 et ont continué à se développer. Jay-Z et Notorious BIG les portaient à un moment donné de leur carrière. Au fil des années, ils sont devenus synonymes de culture hip hop et streetwear. Nous assistons à une résurgence, sauf que c’est désormais dans les espaces de haute couture. La marque a annoncé en début de semaine qu’elle s’immergeait à travers différentes activations. Sa dernière campagne au slogan ironique « Je T’imbs » rend hommage à Paris.

“Dans la foulée de notre 50e anniversaire, je ne peux pas imaginer une manière plus excitante de lancer la nouvelle année et de maintenir l’élan derrière notre botte jaune”, a déclaré Maisie Willoughby, directrice du marketing de Timberland, dans un communiqué. « L’énergie de la Fashion Week de Paris est sans égal, non seulement sur les podiums, mais aussi dans la rue. Nous sommes ravis de profiter de ce moment pour célébrer Paris, la mode et les cultures et communautés qui ont fait partie du voyage Timberland », ajoute Willougby.

Pusha T au défilé Louis Vuitton Menswear automne/hiver 2024-2025 dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France. (Photo de Stéphane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images)

Alors que Louis Vuitton a été le premier défilé où des bottes Timberland associées à des survêtements à monogramme ont fait leur apparition, il semble que le deuxième aurait pu être Wales Bonner. Le look qui a lancé une collaboration potentielle était composé d’un blazer minimaliste en daim, d’un pantalon en jean, d’un t-shirt et de ce que nous pensons être des Timbs jaunes. Nous garderons un œil sur la prochaine émission dans laquelle Timberland jouera un rôle.