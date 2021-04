Les bottes record de Messi à Barcelone se vendent 175000 $ aux enchères au profit de l’hôpital pour enfants local

Le but de Messi à la 65e minute contre le Real Valladolid a aidé Messi à établir un autre record … et ses chaussures de cette célèbre nuit se sont vendues aux enchères pour une cause merveilleuse. CESAR MANSO / AFP via Getty Images

Les chaussures portées par Lionel Messi lorsqu’il a battu le record de buts d’un club a rapporté 125 000 £ (175 000 $) aux enchères, avec tous les bénéfices allant à l’hôpital Vall d’Hebrón de Barcelone où il sera utilisé pour «aider les enfants atteints de cancer ou d’autres maladies graves, ainsi que leurs familles».

Messi, 33 ans, a marqué son 644e but pour Barcelone lors de la victoire 3-0 de décembre dernier contre le Real Valladolid. La frappe l’a porté devant la légende brésilienne Pelé, qui a marqué 643 fois pour Santos, en tant que joueur ayant marqué le plus de buts pour un seul club.

– Toe Poke: Messi n ° 1 dans le Top 10 des buteurs d’un club

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Les bottes, offertes par Adidas et Messi, ont été exposés au Musée d’art de Cataluña (MNAC) à Barcelone plus tôt cette année. L’enchère, qui a débuté le 19 avril avec un prix de départ de 40000 £, s’est conclue vendredi par une vague d’offres tardives qui ont triplé le prix dans la dernière heure. La maison de vente aux enchères Christie’s a estimé que les bottes se vendraient entre 50 000 et 70 000 £.

« Atteindre le cap historique de 644 buts avec le même club me donne beaucoup de joie, mais ce qui est vraiment plus important, c’est de pouvoir redonner quelque chose aux enfants aux prises avec leur santé, » Messi a déclaré avant la vente aux enchères. « Nous espérons que cela permettra de sensibiliser davantage à cette grande cause. »

La chaussure de Messi a coûté plus du double pour la charité que le brassard de capitaine que Cristiano Ronaldo a jeté avec colère au sol lors des qualifications pour la Coupe du monde du Portugal contre la Serbie plus tôt cette année.

Le brassard de Ronaldo a été vendu à un enchérisseur non identifié pour 75 000 $ (53 000 £) lors d’une vente aux enchères caritative, a rapporté la télévision nationale serbe en avril. Cependant, la chaussure de Mario Gotze, gagnante de la Coupe du monde 2014, avec laquelle il a marqué le but gagnant contre l’Argentine, a rapporté beaucoup plus, se vendant pour 2 millions d’euros (2,45 millions de dollars) lors d’une vente aux enchères caritative télévisée.