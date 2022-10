Les bottes «Iron Man» alimentées par l’IA pourraient vous aider à marcher et à courir plus vite

Mais à long terme, des bottes comme celles-ci pourraient être proposées à un public plus large, y compris les athlètes intéressés par l’entraînement de performance et les travailleurs qui doivent rester debout toute la journée pour leur travail. Parmi les employés d’entrepôt, par exemple, les bottes pourraient aider à soulager les douleurs articulaires et la raideur musculaire tout en les rendant plus productifs, dit Slade.

Et les avantages iraient au-delà d’aider un corps à bouger, réduisant potentiellement le risque de chute et améliorant la qualité de vie et la santé mentale, note Carol Mack, docteur en physiothérapie et propriétaire de CLE Sports PT & Performance à Cleveland. Bien qu’elle ne fasse pas partie de cette recherche, elle connaît bien les défis de la réadaptation gériatrique, ainsi que ceux qui sont moins mobiles en raison de problèmes neurologiques.

“Les exosquelettes sont prometteurs en tant que nouvelle technologie, et une technologie comme celle-ci n’aiderait pas seulement à la vitesse de marche”, dit-elle. “Elle peut également contribuer au type de contrôle du tronc et des hanches nécessaire au maintien de l’équilibre. Cela pourrait conduire à plus de confiance pour les personnes à mobilité réduite, et c’est un développement énorme.”