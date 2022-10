Les bottes hauteur genou parfaites pour toutes les occasions

Vous cherchez une paire de cuissardes mais vous ne trouvez pas la bonne paire ? Je comprends. Je me tiens à une hauteur intimidante de 5 pieds, ce qui fait qu’il est difficile de trouver des bottes à hauteur du genou qui me vont. Ma taille, ainsi que mes mollets larges, ont toujours rendu presque impossible de trouver une paire de bottes hautes flatteuses. C’était jusqu’à ce que je découvre celui de Franco Sarto Botte haute Sarto Flexa.

Les bottes hautes Sarto Flexa sont fabriquées en cuir respirant et s’adaptent parfaitement à mes jambes. J’ai porté ces bottes à un événement à New York et j’ai parcouru près de 25 pâtés de maisons sans ressentir l’inconfort habituel des bottes à talons. Les bottes étaient assorties à ma mini robe, me faisant paraître étonnamment grande. Plutôt que de compter les secondes jusqu’à ce qu’il soit socialement acceptable pour moi de quitter l’événement afin que je puisse rentrer chez moi et changer de chaussures, j’ai pu profiter de mon temps dans le confort. J’ai aussi reçu quelques compliments sur les belles bottes.

de Franco Sarto Flexa la collection comprend les Botte haute Flexa, Chaussons Flexa et Diapositives Flexa. Chaque chaussure est disponible dans une variété de couleurs et est conçue pour épouser la forme de votre pied. Les prix des chaussures varient de 160 $ ​​à 220 $, et ils valent bien l’argent. Désormais, vous pouvez non seulement vous promener avec style, mais aussi dans le confort.