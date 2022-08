Les bottes géantes de Rihanna ont été faites pour piétiner

Écrit par Megan C. Hills, CNN

Mettant en vedette le bon, le mauvais et le laid, “Look of the Week” est une série régulière consacrée au déballage de la tenue la plus parlée des sept derniers jours.

Cette semaine, Rihanna a rappelé aux fans son style qui repousse les limites. La star aux multiples talents, qui n’a été aperçue en public qu’une poignée de fois depuis son accouchement en mai, est sortie samedi à New York avec des bottes plus grandes que nature.

Alors que son t-shirt RZA, ses lunettes de soleil et son sac à imprimé peau de serpent constituaient déjà une tenue décontractée mais chic, Rihanna a fait passer les choses au niveau supérieur avec une paire de bottes gigantesques et souples qui effleuraient l’ourlet de sa minijupe en jean.

Le look suggère que l’artiste garde toujours un œil attentif sur les tendances des défilés : ses chaussures surdimensionnées semblaient provenir directement de la récente collection printemps-été 2023 de la marque française Y/Project, qui a vu une paire de bottes en jean noir d’apparence similaire dans un look denim de la tête aux pieds.

Le look complet de Rihanna, avec ses bottines tendance. Le crédit: Gotham/GC Images/Getty Images

Rihanna n’est pas la première célébrité à porter des cuissardes tendance cette année (bien que les siennes aient sans doute apporté le plus de drame). Au début du mois, la chanteuse Dua Lipa a associé une mini-robe boutonnée inspirée de la mode masculine à une paire de bottes Bottega Veneta d’un blanc immaculé. Le savoir-faire du tissage de cuir “intrecciato” de la marque italienne a donné aux bottes un look plus bloquant que les styles moulants du passé, même s’ils étaient encore sous-estimés en comparaison.

Cette semaine, Kim Kardashian a publié une vidéo Instagram de mauvaise humeur d’elle-même dans une salle de sport sombre portant des cuissardes affaissées. La star de télé-réalité a complété son look d’entraînement apparemment peu pratique avec un bikini nude et un haut blanc à manches courtes alors qu’elle posait sur divers équipements de gym.

Un autre style de bottes oversied de Y/Project, vu cet été lors du défilé Menswear P/E 2023 de la marque. Le crédit: Kristy Sparow/Getty Images

Des styles similaires ont également fait leur apparition sur les podiums, plusieurs créateurs faisant revivre les cuissardes dans le cadre de silhouettes plus volumineuses. Au cours de la saison automne-hiver 2022, les imposantes bottes cavalières d’Acne Studios ont apporté un drame audacieux à la Fashion Week de Paris, tandis qu’Isabel Marant a envoyé une flotte de mannequins sur le podium dans des cuissardes affaissées (bien que les leurs soient nettement plus minces que celles de Rihanna).

Ailleurs, Vivienne Westwood a créé des versions sculpturales sarcelles et blanches, Chanel a poussé le bateau avec une solide paire de cuissardes de pluie et Vetements a créé une paire de bottes à boucles audacieuses et neutres.

Il reste à voir si la vision gargantuesque de Rihanna sur la tendance se généralisera. Il y a, après tout, certaines choses que seul RiRi peut réaliser.