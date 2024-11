Les bottes en caoutchouc à 550 $ du ministre britannique indignent les agriculteurs – rapports — RT World News

Les agriculteurs britanniques sont rapidement devenus furieux du choix de mode chic du secrétaire à l’Environnement, Steve Reed, pour sa sortie rurale.

Le secrétaire d’État britannique à l’Environnement, à l’Alimentation et aux Affaires rurales, Steve Reed, a provoqué la colère des communautés agricoles après avoir été photographié portant des bottes en caoutchouc d’une valeur de 420 £ (près de 500 $).

Le ministre a été photographié avec l’ancienne présidente du Syndicat national des agriculteurs, Minette Batters, alors qu’il portait des bottes en caoutchouc Le Chameau, qui seraient des chaussures exclusives fabriquées à la main, selon son fabricant. Les bottes « la doublure en cuir de première qualité est complétée par une semelle intérieure en cuir » et ils viennent dans le « vert emblématique » couleur.

Toutefois, les bottes en caoutchouc du ministre n’ont probablement pas été achetées par Reed lui-même, mais plutôt offertes par Lord Waheed Alli, un donateur majeur du Parti travailliste et l’un des directeurs du Chameau, ont suggéré les médias. Au moment où les bottes en caoutchouc chic ont probablement été données, elles coûtaient 270 £, juste en dessous du seuil de 300 £ exigeant qu’elles soient enregistrées parmi les intérêts des membres.

Le secrétaire à l’Environnement, Steve Reed, dans ses bottes en caoutchouc à 420 £… Le gouvernement travailliste semble utiliser la Ferme des animaux d’Orwell comme manuel d’instructions. Le peuple britannique est traqué par son propre gouvernement pic.twitter.com/KpfYORnkMW – Stephen Russell (@russellsg) 2 novembre 2024

Ce choix de mode a provoqué un tollé parmi les agriculteurs britanniques, qui n’ont pas mâché leurs mots pour s’en prendre au ministre.

« Vous ne verrez jamais un agriculteur porter des bottes en caoutchouc à 400 £, car nous les couvrons de boue tous les jours », » a déclaré au Telegraph Aled Thomas, agriculteur et conseiller conservateur du Pembrokeshire, au Pays de Galles. Les gens « se sentent assez insultés » sur l’écran, a-t-il ajouté.















Si le ministre a cherché à entrer en contact avec les agriculteurs en cueillant des bottes en caoutchouc, il n’y est clairement pas parvenu, a déclaré au journal Andrew Court, un agriculteur du Staffordshire.

« Ce ne sont absolument pas le genre de bottes en caoutchouc qu’un agriculteur porterait », dit-il. « Tout ce qui dépasse 100 £ n’est pas vraiment approprié pour l’agriculture, c’est pour conduire votre tracteur Chelsea, ce genre de choses. »

Le scandale des bottes en caoutchouc s’est ajouté aux remarques faites par Reed plus tôt cette semaine avant les audiences budgétaires. S’adressant au Guardian, le ministre a exhorté les agriculteurs et les défenseurs de l’environnement à « apprendre à faire plus avec moins » tout en attribuant les difficultés budgétaires au fait que le Royaume-Uni était apparemment « parmi les pays les plus pauvres en nature au monde. »

Alors que le budget du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) lui-même est resté stable, le gouvernement a dévoilé un plan visant à prélever des droits de succession à un taux effectif de 20 % sur la valeur des actifs commerciaux et agricoles supérieurs à 1 million de livres sterling (près de 1,3 million de dollars). . Auparavant, les terres agricoles étaient exonérées de la taxe, et ce changement, qui devrait entrer en vigueur à partir d’avril 2026, a été largement perçu comme la fin de nombreuses exploitations familiales.