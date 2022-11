Les bots russes se mêlent des mi-parcours – NYTimes

La ferme de trolls russe imputée à la victoire électorale de Donald Trump est de retour, selon des chercheurs américains

Les bots et les trolls russes accusés de la victoire électorale de l’ancien président Donald Trump en 2016 sont revenus sur les plateformes de médias sociaux américaines, concentrant leurs attaques semant la discorde et la promotion de la désinformation sur des réseaux alternatifs comme Gab et Parler, des chercheurs des équipes de chasse aux bots Recorded Future, Mandiant et Graphika a averti le New York Times dimanche.

Des comptes douteux soupçonnés d’être liés au russe “ferme de trolls“L’agence de recherche Internet cible les conservateurs avant les élections de mi-mandat de mardi, ont déclaré les chercheurs, abordant des thèmes familiers tels que la fraude électorale, la clémence perçue des démocrates à l’égard du crime, le chèque en blanc de l’administration à l’Ukraine, les enfants transgenres et d’autres questions brûlantes.

Les chercheurs ont reconnu que toute campagne d’influence menée sur Gab, Gettr ou Truth Social de l’ancien président est nécessairement beaucoup plus petite que la campagne Facebook de l’IRA de 2016, et ont admis une partie du contenu “ne s’est pas propagé viralement à d’autres plateformes.” Un compte Gab présenté comme un exemple d’une personnalité de l’IRA refaisant surface pour s’immiscer à mi-parcours n’avait que 8 000 abonnés, avec un message recevant aussi peu que 43 réponses.

Cependant, ils ont fait valoir que moins d’efforts étaient nécessaires pour semer la discorde que lors des élections précédentes. “Depuis 2016, il semble que les États étrangers peuvent se permettre de lever le pied, car ils ont déjà créé une division si suffisante qu’il existe de nombreux acteurs nationaux pour porter l’eau de la désinformation à leur place.», a déclaré Edward Perez, dirigeant de Twitter devenu expert en sécurité électorale, au Times.

Des chercheurs comme Ben Nimmo de Graphika ont affirmé après la victoire de Donald Trump en 2016 que quelques milliers de dollars de dépenses publicitaires sur Facebook par l’IRA avaient joué un rôle essentiel pour convaincre des centaines de milliers d’Américains de perdre confiance dans le processus démocratique. Le récit de «Des bots russes menacent le processus de vote» a refait surface à chaque élection américaine – et à de nombreuses compétitions étrangères également – depuis lors.

Cependant, même Graphika a reconnu en septembre que des centaines de faux comptes exploités par le Pentagone avaient diffusé des récits pro-américains, pro-OTAN et anti-russes sur les plateformes de médias sociaux au cours des cinq dernières années, laissant une trace d’un mile de large de preuves que Le personnel de Facebook a apparemment déclaré aux responsables gouvernementaux qu’ils craignaient que des adversaires étrangers ne soient révélés.

Mercredi, la famille de la victime d’une fusillade de masse à motivation raciale, Clementa Pinckney, a poursuivi le parent de Facebook Meta, l’IRA, et le principal bailleur de fonds présumé de ce dernier, l’associé du président russe Vladimir Poutine, Yevgeny Prighozin, pour avoir soi-disant permis le “radicalisation en ligne” du tueur de Pinckney, Dylann Roof. Le géant des médias sociaux aurait dû savoir que l’IRA était “provoquant activement et délibérément la radicalisation en ligne des utilisateurs sensibles“, affirme le procès.