Les Bostoniens ne sont pas impressionnés par la visite du prince William et de la princesse Kate

Jeudi, lors d’un Dunkin ‘dans le quartier diversifié de Dorchester, une femme attendant sa commande dans un manteau d’hiver gonflé, la capuche relevée, a refusé de parler à un journaliste, puis a demandé de quoi parlait l’histoire.

Informée du sujet, elle secoua sèchement la tête.

« Je m’en fous », dit-elle.

L’histoire de la ville aide à expliquer ses profondes veines d’indifférence, a déclaré Brooke Barbier, une historienne qui propose également des visites guidées de Boston. Parce que son identité est tellement enracinée dans la Révolution américaine et son rejet de la monarchie, et parce que son paysage est encore jonché de rappels vifs de ce passé, “il est logique, même des siècles plus tard, que Boston ne se soucie pas de la monarchie”. dit-elle. “Même si, secrètement, ils s’en soucient.”

Les navetteurs traversent le site du massacre de Boston en se rendant au métro (l’endroit où cela s’est passé, puis King Street, a ensuite été renommé); au Boston Tea Party Ships and Museum, des acteurs reconstituent régulièrement la célèbre manifestation des colons de 1773 contre la fiscalité britannique.

Les fans des Celtics de Boston, première place, semblaient canaliser les vestiges de cette fougue mercredi soir, lorsque William et Kate ont assisté à un match au TD Garden aux côtés des responsables de la ville, et ont été aurait rencontré des chants épars de «USA! ETATS-UNIS!” au milieu des acclamations plus fortes, lorsque leurs visages ont été montrés sur un écran géant.