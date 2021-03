Son livre Tap to Tidy est un best-seller et elle présentera une nouvelle série de la BBC intitulée Sort Your Life Out, qui la verra se donner la main pour aider les familles à désencombrer leurs maisons.

Onze ans après avoir donné une chance à la célébrité du chant, Stacey est davantage associée à la remise en cause du monde à l’heure du déjeuner, au partage de trucs et astuces ménagers bon marché et faciles et à la promotion de la positivité corporelle.

