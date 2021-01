Les fans des films d’Indiana Jones se sont effondrés au cours du Nouvel An après que les patrons de « flocon de neige » de Channel 4 aient coupé la célèbre scène nazie de Raiders of the Lost Ark.

Le film classique de Steven Spielberg de 1981 est classé PG au Royaume-Uni, ce qui signifie qu’il est approuvé pour le « visionnement général » et « ne devrait pas déranger un enfant âgé d’environ huit ans ou plus ».

Mais les téléspectateurs ont accusé le diffuseur d’avoir « massacré » le premier film de la série bien-aimée Indiana Jones en éditant la séquence emblématique pour un public avant le tournant décisif dimanche soir.

Raiders of the Lost Ark voit l’archéologue et chasseur de trésors Jones, joué par Harrison Ford, à la poursuite de l’Arche de l’Alliance, un coffre au trésor d’objets bibliques.

Le rival professionnel, le Dr René Belloq, joué par Paul Freeman, et le major Arnold Toht de Ronald Lacey, un agent de la Gestapo qui vise à militariser l’arche, chassent également l’Arche.

Vers la fin du film, les nazis font face à la colère de Dieu alors qu’ils ouvrent l’Arche à des effets dévastateurs.

Bellog explose tandis que le visage du major Toht fond sur son crâne tandis que Jones et l’amour intéressent Marion Ravenwood, interprétée par Karen Allen, gardent les yeux fermés pendant l’apogée.

Harrison Ford et Karen Allen dans le film de Steven Spielberg en 1981, Raiders of the Lost Ark

S’adressant à Twitter, un fan d’Indiana Jones s’est plaint: « Qu’est-ce que la copie massacrée de #RaidersoftheLostArk @ Channel4 ce soir?

« Oui, avant le tournant de 21 heures, mais c’est un film qui a été vu par des enfants et des adultes du monde entier depuis son ouverture. Malade à mort de Nervous Norberts réagissant de manière excessive à Generation Snowflake.

Un autre rugit: «# channel4 a ruiné Noël – les raiders de l’arche perdue sans visages fondants, c’est comme Noël sans les #raidersofthelostark d’un Terry’s orange chocolat».

« Channel 4 vient-il de modifier la tête nazie fondue hors de l’apogée de Raiders of the Lost Ark? Cela fait quarante ans! dit un autre.

Un utilisateur de médias sociaux a posté: « Je viens de regarder les pillards de l’arche perdue sur le canal 4. Ils ont coupé la scène du visage de fusion nazi à la fin. Parodie totale!

‘@ Channel4 Sérieusement! Vous avez senti [sic] Les aventuriers de l’arche perdue !! Un film diffusé presque à chaque Noël depuis 1981! L’ouverture de l’Arche était l’une des parties les plus emblématiques du film #Snowflakes ‘, a tweeté un autre.

Harrison Ford jouant le chasseur de trésor Jones au début du premier de la série de films d’aventure

Le rival professionnel Dr Rene Belloq, joué par Paul Freeman (à droite) et le major Arnold Toht (à gauche) de Ronald Lacey, un agent de la Gestapo qui vise à militariser l’arche, chassent également l’Arche.

Un compte Twitter a demandé avec humour: « Si Channel 4 a coupé les visages fondants des Raiders of the Lost Ark aujourd’hui, essaient-ils de ne pas contrarier … les nazis? »

Channel 4 a diffusé le film à 18h30. Un porte-parole a déclaré: « Le film a été monté pendant la journée lorsque les plus jeunes téléspectateurs pouvaient le regarder.

« Il est disponible pour regarder non édité sur All 4. »

Les règles de l’Ofcom stipulent qu’il existe des cas où certains contenus qui ne conviennent généralement pas aux enfants «peuvent néanmoins causer de la détresse à certains et doivent être signalés aux téléspectateurs».

Raiders of the Lost Ark a remporté cinq Oscars et a souvent été qualifié de l’un des plus grands films d’aventure du cinéma.

Ford joue l’archéologue Jones, à la poursuite de la légendaire arche d’alliance

Spielberg a décrit le plan de fusion du visage, qui a été créé sans utiliser CGI, comme «l’un des effets les plus étonnants que j’aie jamais vu».

L’équipe d’effets des Raiders of the Lost Ark a fabriqué un moule de la tête de Lacey en utilisant de l’alginate, qui est la même substance caoutchouteuse que les dentistes utilisent pour fabriquer des moules de dents.

Ce moule a ensuite été nettoyé et sculpté, et des yeux ont été ajoutés.

Un crâne, taillé dans la pierre afin de résister à la chaleur de fusion du visage, a été construit pour supporter le moule, tandis qu’une formule de gélatine a été créée pour représenter les couches de chair et de muscle dégoulinantes.

La fausse tête a ensuite été placée entre deux appareils de chauffage au propane et il a fallu environ 10 minutes au visage pour fondre complètement dans la prise qui a finalement été utilisée dans le film.