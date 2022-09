Les freins de la malbouffe pour réprimer les taux d’obésité risquent d’être supprimés dans le cadre d’une refonte majeure de l’ingérence de «l’état nounou».

Les restrictions sur les aliments malsains affichés aux caisses et les offres d’achats multiples riches en calories sont menacées lors d’un examen par les ministres.

Les freins à la malbouffe pour lutter contre les taux d’obésité risquent d’être supprimés Crédit : Getty

Une interdiction avant 21 heures de faire la publicité de produits riches en matières grasses, en sel et en sucre, qui devrait arriver l’année prochaine, pourrait également être abandonnée.

La Première ministre Liz Truss a indiqué lors de la course à la direction des conservateurs qu’elle examinerait les politiques anti-obésité soutenues par Boris Johnson.

Christopher Snowdon, de l’Institute of Economic Affairs, a déclaré hier soir: «La suppression des politiques qui rendent la nourriture et les boissons plus chères pendant une crise du coût de la vie est une évidence.

“La taxe sur le sucre n’a rien donné et l’interdiction des remises sur les prix au volume nuira à tout le monde.”

L’enquête pourrait même se demander si la taxe sur le sucre, qui rend les boissons gazeuses moins malsaines, pourrait également disparaître.

Calorie compte sur des menus qui ne sont entrés en vigueur qu’en avril mais pourraient également faire l’objet d’un examen mené par le Trésor.

La secrétaire à la Santé, Therese Coffey, fait face à une réaction violente des militants de la santé, les deux tiers des adultes étant en surpoids ou obèses.

Une source a déclaré: “Il ne semble pas y avoir d’appétit de Thérèse pour les trucs de nounou.”

Le NHS fait face à des factures chaque année de 6,1 milliards de livres sterling pour résoudre ce problème, mais ce chiffre pourrait atteindre 9,7 milliards de livres sterling d’ici 2050.

Des sources de Whitehall ont déclaré que l’examen était « axé sur la déréglementation » pour réduire les charges pesant sur les entreprises et aider les ménages à faire face à la crise du coût de la vie.

Mais Katharine Jenner, directrice de l’Obesity Health Alliance, a déclaré que de telles mesures seraient un “coup de pied dans les dents”.

Elle a déclaré: “Cela n’aidera pas la crise du coût de la vie à court terme, et à long terme entraînerait de graves conséquences pour notre santé, notre économie et notre NHS.”

Boris Johnson a lancé une campagne anti-obésité suite à sa bataille contre Covid au début de la pandémie après son séjour en soins intensifs.

Des études ont montré qu’une majorité de personnes en surpoids avaient besoin de soins vitaux.