Exynos est de retour. Du moins, c’est la ligne officielle de Samsung, alors que la société tente de lancer le lancement de son nouveau chipset Exynos 2100, qui devrait apparaître dans les nouveaux téléphones Galaxy S21 lors de leur lancement jeudi.

Samsung a donné aujourd’hui au nouveau chipset son propre événement de lancement dédié, une initiative apparemment conçue pour s’adresser directement aux fans qui même Samsung admet lui-même avoir été déçus par les récentes puces phares de la société.

Et sur le papier, les fans devraient être ravis. La présentation de Samsung était légère sur les résultats de référence spécifiques, mais vantait une amélioration de 33% des performances du processeur multicœur par rapport à l’Exynos 990 trouvé dans le Galaxy S20 de l’année dernière (le point faible particulier de la puce) avec une augmentation plus modeste de 19% du processeur monocœur. performance.

Ajoutez une augmentation de plus de 40% des performances du GPU et une amélioration de 20% de l’efficacité énergétique grâce à l’utilisation du nouveau processus 5 nm, et vous pouvez voir pourquoi Samsung pourrait se sentir confiant cette fois-ci.

Bien sûr, Samsung n’est pas seulement en concurrence avec lui-même – il est également confronté au Snapdragon 888 de Qualcomm, lancé en décembre de l’année dernière, qui lui-même alimentera probablement les téléphones S21 aux États-Unis et sélectionnera d’autres marchés, car Samsung a tendance à utiliser à la fois Exynos et Puces Snapdragon dans différentes régions.







Le Qualcomm Snapdragon 888



Sur le papier au moins, les deux puces sont similaires, mais étonnamment, l’Exynos a un léger avantage au moins sur les performances du processeur. Il utilise la même architecture à trois clusters, avec un cœur principal ARM-X1 personnalisé pris en charge par trois cœurs de performance A78 et quatre cœurs d’efficacité A55.

Cependant, Samsung a réglé le cœur principal sur 2,9 GHz, par rapport aux 2,84 GHz de Qualcomm, avec des écarts de vitesse d’horloge similaires sur les autres cœurs. Le résultat est que, à un niveau de base, l’Exynos 2100 devrait fournir une puissance de traitement brute plus forte que le 888, ce que nous avons déjà vu dans les résultats Geekbench divulgués qui montrent que le 2100 pique le 888 – bien qu’il soit proche.

Ailleurs, les deux puces sont également étrangement similaires. Les deux fournissent 26 TOPS (billions d’opérations par seconde) de puissance de traitement de l’IA, les deux utilisent une architecture 5 nm, tous deux prennent en charge des capteurs de caméra jusqu’à 200 Mpx.

Samsung peut toutefois avoir l’avantage ailleurs dans le traitement d’image, vantant la prise en charge de quatre capteurs simultanés (par rapport aux trois de Qualcomm) et se vantant qu’il peut désormais gérer l’enregistrement de vidéo 8K à 60 images par seconde – un saut significatif par rapport aux 24 images par seconde de la série S20 de l’année dernière. plafonné à, et double les 30 images par seconde auxquelles le 888 est limité.







Bien sûr, les références artificielles et les fiches techniques sont une chose, mais les performances réelles en sont une autre. Nous n’avons pas encore testé de téléphones 888 – les deux seuls à ce jour, le Xiaomi Mi 11 et le Vivo iQOO 7, restent réservés à la Chine pour le moment – le lancement du S21 de ce jeudi représentera donc notre meilleure chance de comparer directement les deux puces et de voir comment les modèles américains Snapdragon se comparent aux téléphones Exynos européens.

Peut-être le plus excitant, cela ne semble que le début du retour d’Exynos. Samsung a confirmé lors de la présentation qu’il intégrera un GPU AMD personnalisé dans son «prochain produit phare» – vraisemblablement la puce phare Exynos de l’année prochaine – alors qu’un partenariat stratégique entre les deux sociétés porte enfin ses fruits. Cette fois l’an prochain, le concours pourrait ne pas être si proche.