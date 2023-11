Les bordels servaient des politiciens, des dirigeants de la technologie et de l’industrie pharmaceutique, des militaires : le gouvernement fédéral

Un réseau de bordels haut de gamme « sophistiqués » dans la grande région de Boston et dans l’est de la Virginie offrait des relations sexuelles contre rémunération à « des élus, des cadres de haute technologie et pharmaceutiques, des médecins, des officiers militaires, des entrepreneurs gouvernementaux possédant des autorisations de sécurité, des professeurs » et d’autres, fédéraux. procureurs a déclaré mercredi.

“Choisissez une profession, ils sont probablement représentés dans cette affaire”, a déclaré l’intérimaire. Procureur américain du Massachusetts Joshua Levy lors d’une conférence de presse annonçant l’arrestation de trois personnes liées à l’exploitation du coûteux sexe magasins.

Le bureau de Levy a déclaré que les bordels exigeaient des « acheteurs de sexe intéressés » qu’ils fournissent des informations et des références sur leur employeur avant de réserver des séances avec des prostituées.

Les bordels facturaient à leurs clients entre 350 et « plus de 600 dollars de l’heure selon les services et étaient payés en espèces », selon le bureau de Levy.

Les rendez-vous avec les travailleuses du sexe auraient eu lieu dans des “complexes d’appartements haut de gamme” dont le loyer s’élevait à 3 664 dollars, ont indiqué les autorités.

Les bordels, qui ont commencé à fonctionner vers juillet 2020, étaient situés à Cambridge et Watertown, dans le Massachusetts, ainsi qu’à Fairfax et Tysons, en Virginie.

Les sites de Virginie sont proches de Washington, DC, la capitale américaine, et sont situés dans une zone qui regorge de sous-traitants gouvernementaux, dont beaucoup disposent d’habilitations de sécurité gouvernementales.

La région de Boston abrite de nombreuses sociétés pharmaceutiques et technologiques, ainsi que des cabinets de services financiers et d’avocats de premier plan, ainsi que des universités américaines de premier plan.

Outre les politiciens et les militaires, les dirigeants d’entreprise et les entrepreneurs gouvernementaux, les clients comprenaient «des avocats, des scientifiques et des comptables».

“L’enquête sur l’implication des acheteurs de services sexuels est active et en cours”, a déclaré le bureau du procureur américain.

Une vingtaine d'”acheteurs de sexe” ont été interrogés par les enquêteurs dans le cadre d’une enquête pluriannuelle sur le réseau, selon une plainte pénale.

“Je pense qu’il reste potentiellement des centaines de clients qui n’ont pas encore été identifiés”, a écrit un agent spécial du ministère de la Sécurité intérieure dans la plainte.