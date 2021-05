Les bordels rouvrent au Nevada; L’Inde établit un record d’infections

Les bordels du Nevada ont rouvert leurs portes aux entreprises et la capacité des casinos sur le Strip de Las Vegas est passée à 80% alors que le Nevada continuait d’assouplir les restrictions relatives aux coronavirus au cours du week-end.

Le gouverneur Steve Sisolak a déclaré qu’il s’attend à ce que toutes les entreprises soient rouvertes à 100% de leur capacité d’ici le 1er juin.

Les professionnel (le) s du sexe légaux qui retournent sur leur lieu de travail pour la première fois depuis plus d’un an s’adaptent aux mesures de sécurité telles que les masques et les contrôles de température. De nombreux travailleurs des bordels, interdits dans plusieurs comtés dont Las Vegas, encouragent même les clients à revenir en proposant des offres sur leurs services.

Kiki Lover, qui a dit préférer utiliser son nom de scène, travaille au Sagebrush Ranch à l’est de Carson City. Elle offre un rabais aux clients qui lui rendent visite cette semaine.

« Je suis tellement excitée de retourner au travail et je veux que les gens soient également enthousiastes à l’idée de revenir », a-t-elle déclaré.

Les professionnel (le) s du sexe doivent porter des masques en tout temps, sauf lorsqu’ils emmènent des clients dans leur chambre privée. Alice Little, une travailleuse du sexe légale qui travaillera au Chicken Ranch à Pahrump, dit qu’elle est prête à se remettre au travail même avec des changements.

« Les changements sont compréhensibles et s’il y a quelque chose que nous pouvons être, c’est flexible », a déclaré Little. « Un peu de compromis est quelque chose dont nous n’avons pas peur. »

Également dans l’actualité:

►L’Illinois approche les 10 millions de vaccinations, ont annoncé dimanche des responsables de la santé publique. L’État, qui compte plus de 12 millions d’habitants, a signalé plus de 1,3 million de cas et 22 019 décès.

►Le nombre de personnes vaccinées dans le Massachusetts est en baisse depuis neuf jours, rapporte le Boston Globe. Le Globe dit que le pic de l’état est survenu le 22 avril, trois jours après que tous les adultes sont devenus éligibles pour les vaccins. «Nous assistons certainement à une baisse au cours de la semaine dernière environ», a déclaré le Dr Alastair Bell, du Boston Medical Center.

►Un rassemblement d’août qui a traditionnellement attiré des dizaines de milliers de catholiques vietnamiens de partout aux États-Unis vers le sud-ouest du Missouri a été annulé pour une deuxième année consécutive en raison de la pandémie. La célébration des Journées mariales réunit les familles et les amis séparés après la chute de Saïgon en 1975.

►Une campagne de vaccination a débuté à Idlib, la dernière enclave syrienne tenue par les rebelles. Une infirmière de première ligne de 45 ans a été la première à recevoir un vaccin sécurisé par l’ONU.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32 millions de cas confirmés de coronavirus et 576000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 152 millions de cas et 3,2 millions de décès. Plus de 310 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 243 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 103 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés.

📘 Ce que nous lisons: Les directives du CDC sur le port de masques après la vaccination pourraient affecter les communautés de couleur, selon les experts. Voici comment.

L’écrasement du COVID-19 a quitté la Californie avec des cicatrices alors qu’il commence à rouvrir

Après un an de certaines des restrictions pandémiques les plus fortes du pays, le taux de cas de coronavirus en Californie est tombé parmi les plus bas des États-Unis.Maintenant, l’État prévoit de rouvrir complètement d’ici la mi-juin. Les Californiens et les dirigeants de l’État célèbrent les faibles infections et le plan de réouverture. Le gouverneur Gavin Newsom l’a vanté sur Twitter lors de sa tournée dans l’État. Mais les restrictions sévères ont fait des ravages sur les entreprises.

« Le fait est que nous ne pouvons vraiment pas expliquer pleinement pourquoi nous voyons ce virus exploser dans certaines régions, et en même temps relativement calme dans d’autres », a déclaré le Dr John Swartzberg, professeur émérite en maladies infectieuses et vaccinologie à l’Université de Californie Berkeley.

– Christal Hayes

L’Inde établit des records mondiaux, mais la réalité est probablement encore pire

L’Inde a battu samedi un autre record mondial quotidien de nouvelles infections avec plus de 400 000 nouveaux cas, mais au moins un expert dit que le vrai décompte pourrait être 10 fois supérieur. Le Dr Prabhat Jha, de l’Université de Toronto, estime, en se basant sur la modélisation d’une poussée précédente en Inde, que les véritables nombres d’infections pourraient être 10 fois plus élevés que les rapports officiels.

« Des maisons entières sont infectées », a déclaré Jha. « Si une personne se fait tester à la maison et déclare qu’elle est positive et que tout le monde dans la maison commence à avoir des symptômes, il est évident qu’elle a le COVID, alors pourquoi se faire tester? »

Les États-Unis ont commencé à expédier de précieux composants de vaccins, de l’oxygène et des masques en Inde, mais la demande dépassera encore de loin l’offre. L’administration du président Joe Biden prévoit également de restreindre les voyages entre les États-Unis et l’Inde à partir de mardi.

L’Iowa refuse 71% du vaccin COVID offert par le gouvernement fédéral

L’Iowa refuse 71% de l’approvisionnement en vaccin COVID-19 qu’il aurait pu recevoir des fonctionnaires fédéraux pour la semaine du 10 mai, alors que la demande de vaccins continue de diminuer, a déclaré samedi le ministère de la Santé publique de l’Iowa. C’est la deuxième semaine consécutive que l’État demande au gouvernement fédéral de retenir une partie de son allocation prévue de doses.

La porte-parole du département, Sarah Ekstrand, a déclaré samedi que l’État aurait pu recevoir un total de 105.300 doses de vaccin Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson de fonctionnaires fédéraux pour la semaine du 10 mai. Ce total comprend près de 21.000 doses que l’État a demandé aux fonctionnaires fédéraux de retenir pour la semaine du 3 mai. Pour la semaine du 10 mai, l’État demande aux fonctionnaires fédéraux de retenir 75 280 doses, a déclaré Ekstrand dans un courriel adressé au Des Moines Register, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Ekstrand a également déclaré que 88 des 99 comtés de l’Iowa ont déclaré à l’État qu’ils n’auraient pas besoin d’une partie ou de la totalité de leurs allocations hebdomadaires de vaccins pour la semaine commençant le 10 mai. tout ou partie de leurs allocations pour la semaine dernière.

– Tony Leys, registre Des Moines

Mandat du masque fédéral prolongé jusqu’en septembre pour les avions, les trains et les bus

Les Centers for Disease Control and Prevention ont assoupli les directives relatives aux masques pour les Américains vaccinés, et certains États ont annulé les mandats de masque. Mais les masques seront toujours un must si vous voyagez en avion, en train ou en bus cet été. La Transportation Security Administration a prolongé vendredi son exigence de masque facial pour les avions, les aéroports, les trains, les systèmes de trains de banlieue et d’autres modes de transport jusqu’au 13 septembre. Le mandat, qui a débuté le 1er février, devait expirer le 11 mai.

« L’exigence d’un masque fédéral dans tout le système de transport vise à minimiser la propagation du COVID-19 dans les transports publics », a déclaré Darby LaJoye, un haut responsable de la TSA, dans un communiqué. << À l'heure actuelle, environ la moitié de tous les adultes reçoivent au moins un vaccin vaccinal, et les masques restent un outil important pour vaincre cette pandémie. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour évaluer la nécessité de ces vaccins. directives et reconnaissent le niveau élevé de conformité à ce jour. " Lire la suite.

– Dawn Gilbertson