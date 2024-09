Les bordels de Las Vegas mettent en garde après l’inculpation de Diddy : n’utilisez pas d’huile pour bébé comme lubrifiant

Diddy On pourrait penser qu’il est habile avec la quantité folle d’huile pour bébé que les fédéraux disent qu’il a cachée, mais les experts de l’industrie du sexe disent qu’il a stocké la mauvaise substance… et qu’il fait les sales coups de la mauvaise façon !

Au cas où vous l’auriez manqué… l’acte d’accusation de 14 pages contre Diddy affirme que les forces de l’ordre ont récupéré plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant, ainsi que d’autres fournitures sexy, lors des raids sur ses maisons de Miami et de Beverly Hills.

Cette nouvelle ne plaît pas à plusieurs bordels de la région de Vegas : ils nous disent que les gens ne devraient pas utiliser d’huile pour bébé comme lubrifiant, car elle est mauvaise pour la santé vaginale et peut déformer les préservatifs.

Par exemple, un représentant de Chicken Ranch Brothel nous dit qu’ils n’utilisent pas d’huile pour bébé comme lubrifiant car cela peut affecter le pH d’une femme à cet endroit, et les gynécologues disent que cela peut causer des problèmes comme la vaginose bactérienne.

Sagebrush Ranch ajoute ce joyau d’informations… l’huile pour bébé peut entraîner des grossesses non désirées et des MST. Il s’avère que l’huile peut abîmer le préservatif en latex et provoquer des ruptures.

Pendant ce temps, au Love Ranch… ils nous disent que l’huile pour bébé peut être utilisée pendant les moments sexy, mais certainement pas pour l’événement principal, citant plusieurs de ces mêmes raisons.

Même si Diddy n’utilise pas l’huile de massage comme lubrifiant, presque tous les bordels nous ont dit la même chose… 1 000 bouteilles de lubrifiant, c’est un nombre incroyablement élevé.

Même les bordels qui ont du lubrifiant sur place – comme Mustang Ranch et Baby Hacienda Ranch – disent qu’ils ont peut-être quelques boîtes de lubrifiant sous la main, mais certainement pas 1 000 bouteilles.

Au fait, chaque bordel a son propre lubrifiant de prédilection, s’il en a en stock, et ils disent qu’il existe de nombreuses grandes marques offrant de bien meilleures options – en termes de santé et de confort – que l’huile pour bébé.

Un autre expert se glisse dans la conversation : Holly Madison — Hugh HefnerL’ancienne petite amie de Hef et star de « The Girls Next Door » a parlé ouvertement dans son podcast « Girls Next Level » du fait qu’Hef utilisait de l’huile pour bébé comme lubrifiant, même si elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas l’utiliser.

Elle nous dit : « L’huile pour bébé n’est absolument pas sûre à utiliser comme lubrifiant sexuel car elle perturbe les niveaux de pH du corps et peut provoquer des infections. »

En fin de compte, l’huile pour bébé devrait rester sur les extrémités extérieures – et Diddy pourrait probablement se permettre de décharger une partie de ce lubrifiant sur les bordels qui en ont besoin.



