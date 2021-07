Les Boozy Brits se déguisent alors que des milliers de personnes se rendent dans les bars et les discothèques pour célébrer le premier week-end de liberté

Les Fêtards ont bu dans les déguisements les plus appréciés de Grande-Bretagne alors que des milliers de personnes se sont rendues dans les bars et les clubs pour le premier week-end de liberté.

Deux hommes ont bercé les looks de Homer et Marge Simpson tandis que d’autres sont allés en tant que oompa loompas, sauveteurs et Joe Exotic de Tiger King.

Homer et Marge se présentent pour prendre un verre Crédit : NB PRESS LTD

Un groupe de filles a réussi son look de tennis Crédit : NB PRESS LTD

Les filles s’habillent en flics pour le premier week-end de liberté Crédit : NB PRESS LTD

Un groupe de filles a servi l’esprit de Wimbledon dans leurs tenues de tennis tandis qu’un autre a récupéré des tenues de police pour les célébrations hier soir.

Ils participaient tous à la première Otley Run – une légendaire tournée de 16 pubs à Leeds, dans le West Yorkshire – depuis le jour de la liberté.

Et les fêtards de toute la Grande-Bretagne ont ensuite fait la queue dès 21 heures pour entrer dans les boîtes de nuit.

Plus de 2 000 personnes ont dansé à l’Astoria de Portsmouth, Hampshire jusqu’à 3 heures du matin.

Le bar de M. Myagi, qui fait partie du complexe d’Astoria, accueille une clinique de vaccination pop-up.

Le propriétaire, Alistair Ritchie, a déclaré : « Après avoir reçu plus de 14 000 personnes à nos portes cette semaine, nous sommes submergés par le soutien de nos clients.

« Cette semaine a été jusqu’à présent surréaliste pour nous, nous ne nous attendions jamais à être aussi occupés. »

Le site a livré 15 000 canettes Red Bull et 2 156 bouteilles de vodka au cours de ses deux premiers jours de réouverture – et 10 742 pintes ont été coulées.

Des milliers de personnes se sont également précipitées pour entrer dans la légendaire discothèque gay de Londres, le paradis, bien qu’elle ait été évacuée la veille.

Le club Fabric de la capitale regorgeait également de ceux qui cherchaient désespérément une bonne fête, tout comme les clubs d’autres grandes villes comme Birmingham, Manchester et Liverpool.

Fabric a déclaré plus tôt cette semaine: « Le week-end allait toujours être spécial, marquant notre premier grand retour en plus de 12 mois. »

Cela survient après que des milliers de personnes ont frappé les clubs dès qu’ils ont été autorisés à rouvrir leurs portes lundi, lorsque toutes les règles de covid ont été supprimées.

Les 12 000 discothèques britanniques ont été fermées pendant plus d’un an et demi avant d’être rouvertes.

La nightclubber Chloe Waite, 37 ans, a déclaré avant le déverrouillage: « C’est un peu comme le Nouvel An, n’est-ce pas? Ça va être une soirée spéciale.

« Que nous en aurons plus à l’avenir, qui peut dire, je ne voudrais pas spéculer.

« Pour moi, c’est quelque chose dont nous allons nous souvenir pendant très, très longtemps et nous n’en aurons peut-être pas l’occasion pendant un certain temps. »

Les fêtards célèbrent la liberté à Portsmouth, Hampshire Crédit : Paul Jacobs/pictureexclusive.com

Les clubs sont fermés depuis plus d’un an Crédit : Paul Jacobs/pictureexclusive.com

Danser toute la nuit après la suppression des restrictions de covid Crédit : Paul Jacobs/pictureexclusive.com

La paix à Portsmouth Crédit : Paul Jacobs/pictureexclusive.com

Mais les passeports vaccinaux seront essentiels pour tous ceux qui souhaitent entrer sur la piste de danse à partir de septembre dans le but de stimuler les jabs pour les 18-30 ans.

Boris Johnson a déclaré cette semaine : « Nous sommes préoccupés, comme ils le sont dans d’autres pays, par le risque continu posé par les boîtes de nuit. »

Le conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, a ajouté: « D’un bout à l’autre du monde, nous avons vu des boîtes de nuit et des lieux où il y a beaucoup de monde à l’intérieur entassés sont au centre d’événements potentiels à grande diffusion.

« Il ne fait aucun doute que c’est un environnement dans lequel la propagation est plus facile, vous avez beaucoup de gens assez proches les uns des autres, vous avez l’environnement dans lequel la propagation devient plus facile.

« Je m’attendrais à ce qu’avec l’ouverture des boîtes de nuit, nous continuerons à voir une augmentation des cas et nous verrons également des épidémies liées à des boîtes de nuit spécifiques.

« Et c’est encore une fois pourquoi il est si important que tout le monde vienne se faire vacciner afin que nous puissions réduire les risques de propagation et nous puissions réduire les risques de conséquences de cette propagation. »

Files d’attente dans la rue pour un club à Leeds Crédit : NB PRESS LTD