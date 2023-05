Les boosters sportifs DeKalb organisent une collecte de fonds pour le golf le 16 juin – Shaw Local

Les Barb Boosters organiseront la collecte de fonds de golf The Barb Classic le 16 juin au River Heights Golf Course à DeKalb.

L’événement permettra de recueillir des fonds pour le département des sports de l’école secondaire DeKalb. L’inscription se termine le 9 juin. La sortie comprendra des concours trou d’un coup, des jeux sur le parcours, un tirage, un tirage 50-50 et des prix pour l’équipe gagnante.

Le scramble à quatre est ouvert aux concurrents de 21 ans et plus. Il en coûte 75 $ par personne et comprend une voiturette, le déjeuner et le dîner. Les billets pour le dîner de remise des prix seulement coûtent 15 $.

Les Barb Boosters offrent des commandites pour l’événement, allant de 100 $ à 1 000 $. Ils acceptent également des articles pour le tirage au sort.

Pour plus d’informations, visitez https://www.barbboosters.org/fundraiser.