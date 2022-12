Les boosters Omicron sont efficaces à 84% pour empêcher les personnes âgées d’être hospitalisées avec Covid, selon le CDC

Les derniers boosters omicron sont efficaces à 84% pour empêcher les personnes âgées de 65 ans et plus d’être hospitalisées avec Covid-19 par rapport aux personnes non vaccinées, selon une étude publiée vendredi par les Centers for Disease Control and Prevention.

Selon le CDC, les personnes âgées qui ont reçu le rappel omicron avaient 73% de protection en plus contre l’hospitalisation que celles qui n’avaient reçu que deux doses ou plus des vaccins originaux qui n’avaient pas été mis à jour pour cibler omicron.

L’étude a été menée de septembre à novembre lorsque omicron BA.5 et les variantes BQ.1 et BQ.1.1 encore plus évasives immunitaires étaient dominantes. Environ 800 personnes âgées d’un âge médian de 76 ans ont été incluses dans l’analyse.

Dans une étude plus vaste portant sur plus de 15 000 adultes âgés de 18 ans et plus, le rappel omicron était efficace à 57 % pour prévenir l’hospitalisation. Les adultes qui ont reçu le rappel bénéficiaient d’une protection supplémentaire de 38 % par rapport aux personnes qui n’avaient reçu que les injections d’origine.

Aucune des deux études n’a examiné dans quelle mesure les personnes étaient protégées contre l’hospitalisation si elles étaient vaccinées et avaient une immunité naturelle contre une précédente infection à Covid.

Une étude précédente du CDC a révélé que les rappels étaient efficaces à moins de 50% pour prévenir les maladies bénignes dans la plupart des groupes d’âge. Mais d’éminents scientifiques et experts en santé publique ont déclaré que l’efficacité des injections contre l’hospitalisation serait presque certainement plus élevée.

Les responsables américains de la santé ont appelé à plusieurs reprises toutes les personnes éligibles à obtenir un rappel omicron avant les vacances. Mais l’administration s’est concentrée en particulier sur le fait de s’assurer que les populations les plus vulnérables, comme les personnes âgées, restent à jour sur leurs vaccins Covid.

Le Dr Ashish Jha, le chef du groupe de travail Covid de la Maison Blanche, a déclaré que la plupart des personnes qui meurent actuellement de Covid sont des personnes âgées qui ne sont pas à jour sur leurs vaccins ou ne reçoivent pas de traitement lorsqu’elles ont des infections percées.

“Il y a encore trop d’Américains plus âgés qui n’ont pas mis à jour leur immunité, qui ne se sont pas protégés”, a déclaré Jha aux journalistes à la Maison Blanche hier.