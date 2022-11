Les boosters Omicron ne sont pas très efficaces contre les maladies bénignes

Les nouveaux boosters omicron Covid ne sont probablement pas très efficaces pour prévenir les infections à Covid et les maladies bénignes, mais ils aideront probablement à garder les personnes âgées et les autres groupes vulnérables hors de l’hôpital cet hiver, selon les experts.

Les Centers for Disease Control and Prevention, en une étude du monde réel publiée cette semaineont constaté que les rappels sont efficaces à moins de 50 % contre les maladies bénignes dans presque tous les groupes d’âge adultes par rapport aux personnes non vaccinées.

Pour les personnes âgées, le rappel était efficace à 19 % pour prévenir les maladies bénignes lorsqu’il était administré comme quatrième dose, par rapport aux personnes non vaccinées. Il était efficace à 23% contre les maladies bénignes lorsqu’il était administré comme cinquième dose.

Bien que l’efficacité du vaccin contre les maladies bénignes soit faible, les personnes qui ont reçu les rappels étaient mieux loties que celles qui n’en ont pas reçu. Le rappel a augmenté la protection des personnes contre les maladies bénignes de 28% à 56% par rapport à celles qui n’avaient reçu que les anciens vaccins, en fonction de l’âge et du moment où elles ont reçu leur dernière dose.

La Food and Drug Administration a autorisé les rappels fin août dans le but de rétablir les niveaux élevés de protection dont les vaccins ont fait preuve fin 2020 et début 2021. À cette époque, les injections étaient efficaces à plus de 90 % contre l’infection. Mais les premières données réelles du CDC indiquent que les boosters ne répondent pas à ces attentes élevées.

“Les boosters vous offrent une protection supplémentaire, mais ce n’est pas si fort, et vous ne devriez pas vous y fier comme seul dispositif de protection contre les infections”, a déclaré John Moore, professeur de microbiologie et d’immunologie au Weill Cornell Medical College.

Moore a déclaré que les personnes les plus à risque de Covid ont toutes les raisons d’obtenir un rappel car cela augmente légèrement la protection. Mais il a déclaré que les mesures de bon sens telles que le masquage et l’évitement des grandes foules restent des outils importants pour les groupes vulnérables, car les rappels ne sont pas très efficaces contre l’infection.

L’étude du CDC a examiné plus de 360 ​​000 adultes dotés d’un système immunitaire sain qui ont testé le Covid dans les pharmacies de détail de septembre à novembre lorsque l’omicron BA.5 était dominant. Les participants ont reçu le rappel, ont reçu deux doses ou plus des anciens vaccins ou n’ont pas été vaccinés. Il a ensuite comparé ceux qui ont été testés positifs pour Covid avec ceux qui ne l’ont pas fait.

L’étude n’a pas évalué la performance des rappels contre les maladies graves, il n’est donc pas encore clair s’ils offriront une meilleure protection contre l’hospitalisation que les anciens vaccins. Le CDC, dans un communiqué, a déclaré qu’il fournirait des données sur les résultats plus graves lorsqu’elles seront disponibles.