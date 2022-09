Les boosters Omicron mis à jour sont là : ce qu’il faut savoir sur les vaccins COVID cet automne

Que ce passe-t-il Le CDC et la FDA ont approuvé de nouveaux boosters de Pfizer et Moderna qui ciblent les nouvelles souches de la variante omicron. Pourquoi est-ce important Les anciennes formules de vaccins sont toujours efficaces pour prévenir les maladies graves, mais le virus mutant a réduit une partie de cette protection. Les nouvelles formules ciblent BA.5, qui est responsable de la plupart des cas actuels de COVID-19. Et après Les injections devraient être disponibles dans les pharmacies de tout le pays dans les prochains jours. Les personnes âgées de 12 ans et plus sont éligibles pour un.

De nouveaux boosters COVID-19 qui ciblent la variante omicron sont là, maintenant que les Centers for Disease Control des États-Unis et la Food and Drug Administration des États-Unis ont approuvé les formules mises à jour de Pfizer-BioNTech et Moderna.

Les injections sont en cours de déploiement et devraient être disponibles dans les pharmacies des États-Unis dans les prochains jours. Mais des questions demeurent : qui en a besoin et quand doit-il en obtenir un ?

Plus tôt cet été, la FDA a demandé aux fabricants de vaccins de créer de nouvelles formules de vaccins qui ciblent l’ancienne souche de COVID-19 ainsi que la souche trouvée dans la sous-variante BA.4/BA.5 d’omicron (une dose à deux composants appelée vaccin bivalent ). Le sentiment d’urgence est en avance sur une vague prévue d’automne et d’hiver de cas de COVID-19, lorsque la plupart d’entre nous passeront plus de temps à l’intérieur.

Voici ce que nous savons des boosters mis à jour.

Quels sont les nouveaux boosters omicron ? Ont-ils été testés ?

La FDA autorisé Pfizer et BioNTech et Moderna bivalent rappels de vaccins (à deux composants). Les deux formules incluent la protéine de pointe BA.4/BA.5 combinée à une souche plus ancienne. Pfizer est destiné aux personnes de 12 ans et plus, et Moderna est destiné aux adultes de 18 ans et plus.

Lorsqu’ils ont été autorisés par la FDA, l’agence a pris sa décision sur des essais cliniques sur un rappel bivalent légèrement différent qui cible la version BA.1 d’omicron au lieu de BA.4/BA/5, en plus des études de souris sur le BA. Formule 4/BA.5. Bien que cela ait été sans précédent dans la campagne de vaccination contre le COVID-19 jusqu’à présent, les responsables de la santé disent que ce n’est pas trop éloigné de la façon dont nous abordons les vaccins contre la grippe. Chaque année, le vaccin contre la grippe est modifié avec une souche qu’ils croient être la meilleure cible. Les nouveaux rappels COVID-19 n’introduisent pas non plus de nouveaux ingrédients vaccinaux.

“Les vaccins bivalents et multivalents sont très courants et la modification d’un vaccin pour inclure différentes souches virales ne nécessite souvent pas de changement d’autres ingrédients”, a déclaré Califf dans un tweeter La semaine dernière. “La FDA possède une vaste expérience dans l’examen des changements de souche dans les vaccins, comme c’est le cas avec le vaccin annuel contre la grippe.”

Quand puis-je obtenir le nouveau booster ?

Le vaccin de Moderna est autorisé pour les adultes de 18 ans et plus, tandis que celui de Pfizer est destiné aux personnes de 12 ans et plus. Les deux sont autorisés par la FDA pour les personnes qui ont passé au moins deux mois depuis leur dernière dose de vaccin, qu’il s’agisse d’un rappel ou d’une série primaire. Peu importe le vaccin que vous avez reçu à l’origine, et peu importe la marque que vous choisissez maintenant. Le rappel de Moderna, comme son vaccin précédent, est une dose légèrement plus importante (50 microgrammes) que celle de Pfizer (30 microgrammes).

Lors de la réunion du panel du CDC, certains membres du comité ont exprimé leur inquiétude quant au fait que certaines personnes feraient mieux d’attendre plus de deux mois entre leur dernier vaccin et ce nouveau rappel, en particulier les personnes qui ont récemment eu le COVID-19 et qui ont encore une immunité relativement élevée. (Dans son général conseils sur les vaccinsle CDC dit que les gens peuvent attendre trois mois avant de se faire vacciner.) Alors que la myocardite est rare dans l’ensemble, les hommes plus jeunes et les adolescents semblent être plus à risque après la vaccination, et attendre plus longtemps entre les doses de vaccin semble réduire ce risque.

Mais la plupart des personnes éligibles à un rappel ont de toute façon bien dépassé la période de deux mois, a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky. dit NPR.

“Ce que nous avons vu, c’est que presque tous ceux qui sont éligibles à un coup de pouce sont bien plus de deux mois après leur dernier coup”, a déclaré Walensky. “Certes, nous ne voudrions pas que quelqu’un reçoive un coup de pouce trop tôt.”

Si vous avez récemment eu le COVID-19 ou si vous avez d’autres questions sur le rappel, vous pouvez contacter votre médecin traitant pour plus d’informations et des conseils spécifiques à votre santé.

Où puis-je me procurer un nouveau vaccin ?

Les pharmacies à travers les États-Unis devraient recevoir des doses du nouveau rappel en ce moment, et elles continueront à être déployées dans les prochains jours. Vous devriez pouvoir utiliser le site de recherche de vaccins vaccins.gov.

Quelles sont les sous-variantes BA.4 et BA.5 ?

BA.4 et BA.5 sont considérés comme faisant partie de la famille des variantes omicron “originales” (BA.1). Ce sont des versions plus récentes du virus qui cause le COVID-19. BA.5 a rapidement dépassé la conversation et est maintenant la variante dominante aux États-Unis.

Alors que nous vivons encore les véritables effets d’une poussée estivale de BA.5 aux États-Unis, on pense que la nouvelle sous-variante réduit une grande partie de la protection contre les infections que les gens ont obtenue d’une maladie antérieure, même avec d’autres variantes d’omicron.

Omicron a causé un si grand nombre de cas l’hiver dernier parce qu’il s’agissait de la variante la plus contagieuse à ce jour, évitant une certaine protection contre les infections contre les maladies antérieures et l’efficacité des vaccins. Le fait que les nouvelles versions d’omicron se révèlent encore plus contagieuses n’est pas une grande surprise, car c’est la voie que le COVID-19 a empruntée au cours des deux dernières années et demie.

En savoir plus sur tout ce que nous savons sur BA.5.

Qu’en est-il de Novavax et J&J ?



Novavaxqui vient a reçu la recommandation du CDC pour son principal vaccin à deux doses, a déclaré plus tôt cet été qu’il était accélérer le travail sur une formule ciblant spécifiquement les nouvelles versions d’omicron, mais ce n’est pas encore sur la table pour cette campagne de vaccination d’automne et d’hiver.

Le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson, bien qu’il soit toujours disponible aux États-Unis, n’a été recommandé qu’aux personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre un autre vaccin COVID-19, en raison de la risque d’un effet secondaire très rare mais dangereux. J&J n’a pas répondu à une précédente demande de commentaires sur les plans de la société pour la chute aux États-Unis.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.