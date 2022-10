Les boosters Omicron Covid semblent fonctionner, quels que soient les effets secondaires

Si vous avez déjà reçu votre rappel Covid spécifique à omicron, vous avez peut-être ressenti des effets secondaires. Peut-être même ceux qui étaient plus intenses que votre coup précédent.

Mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter : les experts et les nouvelles données indiquent que les nouveaux vaccins semblent fonctionner, que vous ressentiez des effets secondaires modérés, légers ou inexistants.

“Ne vous concentrez pas trop sur les effets secondaires, car je pense vraiment que l’objectif principal ici est de protéger les gens. Alors concentrez-vous sur cet avantage des nouveaux vaccins”, Dre Yvonne Maldonadoprofesseur de maladies infectieuses pédiatriques à la faculté de médecine de l’Université de Stanford, a déclaré à CNBC Make It.

Les nouveaux boosters ont obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis et du CDC avant la fin des essais cliniques. Mais données récemment publiées de l’essai clinique en cours de Pfizer et BioNTech donne un premier aperçu de l’efficacité de ses nouveaux vaccins sur les humains, montrant que les nouveaux boosters ont généré une forte réponse immunitaire contre les sous-variantes BA.4 et BA.5 d’omicron.

Environ 11,5 millions d’Américains ont retroussé leurs manches pour obtenir le rappel depuis qu’ils ont été envoyés pour la première fois début septembre, selon le dernières données des Centers for Disease Control and Prevention. Plus d’Américains pourraient suivre : environ un tiers des adultes américains déclarent en avoir déjà un ou avoir l’intention de le faire “dès que possible”, selon un sondage de la Kaiser Family Foundation sorti le 30 septembre.

Voici ce que vous devez savoir sur la protection offerte par les nouveaux boosters et sur la place des effets secondaires dans l’équation :