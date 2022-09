Les boosters Omicron Covid pour les enfants sont dans des semaines

Les nouveaux boosters Covid spécifiques à omicron pour les enfants âgés de 5 à 11 ans ne sont “que dans quelques semaines”, selon le chef des vaccins de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Mardi, Dr Peter Marks dit pendant un évènement avec le Covid-19 Vaccine Education and Equity Project qu’il est “confiant” que la FDA autorisera bientôt les nouveaux vaccins pour ce groupe d’âge, notant que les fabricants de vaccins Pfizer et Moderna sont en train de soumettre les données nécessaires.

Marks a ajouté qu’une autorisation pour le groupe d’âge le plus jeune – les enfants de moins de 5 ans – est encore “dans quelques mois”.

Si la FDA autorise les nouveaux boosters dans les semaines à venir, les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré dans un guide de planification de la vaccination publié mardi il s’attend à recommander les injections pour certains enfants du début à la mi-octobre.

Le CDC s’attend à ce que le booster repensé de Pfizer soit destiné aux enfants de 5 à 11 ans et que Moderna soit destiné aux enfants de 6 à 17 ans.

Les nouveaux boosters sont bivalents, ce qui signifie qu’ils ciblent la souche originale de Covid et les sous-variantes BA.4 et BA.5 d’omicron.

Les responsables fédéraux de la santé affirment que les injections serviront de couche de protection supplémentaire dont on a grandement besoin pendant les mois d’automne et d’hiver, lorsque l’immunité contre les vaccins précédents diminue et que les gens passent plus de temps à l’intérieur où le virus peut se propager plus facilement.

Actuellement, les enfants âgés de 5 à 11 ans ne peuvent recevoir que les vaccins Covid pour leur série primaire et une seule dose de rappel monovalent de Pfizer. Si les nouveaux boosters bivalents reçoivent l’approbation de la FDA et du CDC, les boosters monovalents pourraient ne plus être autorisés pour le groupe d’âge, D’après le CDCle guide de planification.