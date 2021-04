Les rappels COVID qui s’attaqueront à de nouvelles souches du virus pourraient être prêts d’ici septembre, a déclaré un chef d’Oxford.

Le professeur Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group et chercheur en chef de l’essai de vaccin d’Oxford, a également affirmé que les vaccins existants offriraient une certaine protection contre les nouvelles mutations.

Professeur Pollard, chercheur en chef de l’essai de vaccin d’Oxford Crédit: PA

Le professeur Andrew Pollard pensait que les vaccins de rappel Covid seraient prêts d’ici septembre ou octobre Crédits: Getty

Le professeur Pollard a prédit que les vaccins «mis à jour» pour se protéger contre le sud-africain et potentiellement d’autres nouvelles variantes seraient prêts d’ici septembre ou octobre.

Il a déclaré: «Ils peuvent certainement être disponibles pour le dernier trimestre de cette année.

«Nous parlons aux autres développeurs et tout le monde travaille à ce calendrier pour avoir des vaccins mis à jour disponibles.

«L’essentiel est de modifier la séquence de la protéine de pointe pour qu’elle corresponde à certaines des nouvelles variantes.»

Il a déclaré que les vaccins offraient «la solution» de devoir imposer des verrouillages sans fin, dans une interview marquant le premier anniversaire de la première personne en Europe à recevoir un vaccin contre Covid dans le cadre de l’essai d’Oxford.

L’identité de la première personne à recevoir le coup dans le cadre du procès d’Oxford il y a un an n’a pas été révélée.

Le professeur Pollard a déclaré: «Au Royaume-Uni, nous sommes dans une très bonne position.

«Plus de 90 pour cent de tous ceux qui ont été proposés ont pris le vaccin. C’est étonnant. Personne n’aurait prévu cela. «

Il a ajouté: «Les dernières données de Public Health England montrent que plus de 10 000 décès ont été évités, ce qui ne représente que 30 millions de doses administrées au Royaume-Uni.

«Lorsque vous amplifiez cela jusqu’à ce déploiement mondial de vaccins, le nombre de vies sauvées est stupéfiant.»

Il y a un an, il était «impensable que nous soyons ici».

Le professeur Pollard a déclaré: «En mars et avril, le récit était qu’il faudrait probablement deux ans pour obtenir les premiers vaccins.

«Nous étions raisonnablement optimistes, mais pour être honnête, je pense que la plupart des gens ne pensaient pas que c’était possible.»

Tout en faisant l’éloge du déploiement du vaccin au Royaume-Uni, il a averti qu’il y avait des «problèmes» dans d’autres parties du monde en raison de la «communication» entourant la sécurité du vaccin.

Des craintes ont été soulevées au sujet du vaccin Oxford / AstraZeneca qui pourrait provoquer des caillots sanguins avec un certain nombre de pays européens, notamment l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas, qui ont tous interrompu le déploiement du vaccin en raison de préoccupations concernant les risques.

Le professeur Pollard, qui a eu les deux injections, a déclaré que les caillots sanguins étaient un «événement très rare» et que le public devait «équilibrer les risques et les avantages».

Il a déclaré: «Le plus grand risque pour l’humanité est que les gens ne soient pas vaccinés – le plus grand risque vient du virus.»

Le professeur d’infection et d’immunité pédiatriques à l’Université d’Oxford a ajouté que la «question clé» était maintenant de savoir si les vaccins seraient efficaces contre les nouvelles variantes telles que les mutations sud-africaines et indiennes.

«Je n’imagine pas que les vaccins seront efficaces à 100%, mais ils peuvent avoir une énorme réduction du risque de maladie grave même avec des variantes», a-t-il déclaré.

«Nous devons encore planifier le pire des cas, c’est-à-dire lorsqu’une nouvelle variante arrive et qu’elle n’est pas contrôlée et que nous devons revacciner.

«Je pense que la réalité sera un terrain d’entente où la pandémie ne sera pas aussi chaude qu’elle l’est actuellement.

«Il reste de l’incertitude mais c’est beaucoup plus positif. Il y a beaucoup d’immunité dans la population et le virus ne peut pas changer complètement ses taches. Même avec des variantes, il y aura une certaine immunité. »

Le professeur Pollard a ajouté: «Je suis optimiste en disant que les vaccins qui ont été bien étudiés ont au moins six mois de protection.

«Au-delà d’un an, nous n’avons pas vraiment de données. Nous avons de très bonnes données jusqu’à six mois et il est peu probable qu’il tombe d’une falaise après cela. Je suis optimiste parce que les réponses immunitaires sont si fortes qu’elles dureront bien au-delà de la période de six mois. »

Jusqu’à présent, près de 250 millions de doses de tous les vaccins Covid ont été administrées dans le monde.

Au Royaume-Uni, 11 623 671 Britanniques – 17% de la population – ont reçu deux vaccins, tandis que 50% l’ont été une fois.

Plus de 33 millions de Britanniques ont reçu une première dose de Pfizer / BioNTech, d’Oxford / AstraZeneca ou de Moderna jabs.

