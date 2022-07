Les boosters COVID peuvent aider les personnes atteintes de lupus

Par Ellie Quinlan Houghtaling Reporter du HealthDay

Journaliste de la journée de la santé

Le lupus provoque une attaque du système immunitaire de l’organisme, y compris des tissus sains, mais surtout des articulations et de la peau. Elle touche environ 200 000 Américains. Le traitement comprend la prise de médicaments immunosuppresseurs comme les stéroïdes, qui contrôlent les symptômes mais exposent les patients à un risque accru de contracter des virus comme le COVID. En 2020, NYU Langone a constaté que les patients atteints de lupus étaient hospitalisés au double du taux de patients sans condition.

“Les rappels de vaccins COVID-19, ou troisièmes injections, offraient une couche supplémentaire et doublée de protection contre les percées d’infection. Même dans les cas d’infection par le SRAS-CoV-2, les cas étaient extrêmement bénins chez les patients atteints de LES qui étaient complètement vaccinés”, a déclaré Saxena dans un communiqué de presse NYU Langone.

« Les résultats de notre étude offrent aux personnes atteintes de lupus érythémateux disséminé (LES) la confirmation clinique que les vaccins sont très efficaces pour se prémunir contre le COVID-19 sévère, malgré leur risque accru de contracter la maladie », a déclaré le co-auteur de l’étude et rhumatologue, le Dr Amit Saxena. . Il est professeur adjoint et spécialiste du lupus à la NYU Langone et à la NYU Grossman School of Medicine à New York.

La nouvelle étude a interrogé 163 hommes et femmes entièrement vaccinés sous traitement contre le lupus à New York. Seuls 125 avaient reçu une injection de rappel (troisième dose) du vaccin. Tous ont été suivis pour les rapports d’infection pendant au moins six mois.

En fin de compte, 44 patients vaccinés atteints de lupus ont eu des infections “percées” et deux ont été hospitalisés. Parmi les personnes infectées par COVID, 22% avaient reçu un rappel, tandis que 42% ne l’avaient pas fait. Quarante-deux de ces infections percées se sont produites après l’émergence de la variante hautement transmissible d’Omicron dans la ville.

En vérifiant les niveaux d’anticorps sanguins des participants avant et après avoir reçu le rappel, les chercheurs ont découvert que même s’ils étaient immunodéprimés, les patients atteints de lupus avaient une augmentation immédiate des niveaux d’anticorps protecteurs. Auparavant, des études avaient montré que ces niveaux d’anticorps étaient plus faibles chez les patients atteints de lupus initialement vaccinés, ce qui faisait craindre une diminution de l’immunité avec le temps.

Les résultats ont été publiés en ligne le 12 juillet dans la revue The Lancet Rhumatologie.

