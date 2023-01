Les boosters Covid omicron offrent une certaine protection contre la variante XBB

Pfizer ‘sable Moderne Les boosters omicron d’Omicron ont réduit le risque de maladie bénigne de la famille des sous-variantes XBB par rapport aux personnes qui n’ont pas reçu l’injection, selon une étude des Centers for Disease Control and Prevention publiée mercredi.

L’étude du CDC fournit la première estimation de l’efficacité réelle des injections d’omicron contre la famille de sous-variantes XBB. Certains scientifiques ont averti que les sous-variantes XBB pourraient provoquer une autre vague de Covid car elles sont si douées pour échapper aux anticorps qui bloquent les infections.

Pour les personnes âgées de 18 à 49 ans, le rappel omicron a réduit le risque de maladie bénigne d’environ 48 % deux à trois mois après avoir reçu l’injection. Les injections ont fourni une protection de 38 % contre les maladies bénignes pour les personnes âgées de 50 à 64 ans et de 42 % pour les personnes âgées de 65 ans et plus, selon l’étude.

Les responsables du CDC, lors d’un appel avec des journalistes mercredi, ont déclaré que les résultats de l’étude sont rassurants car les personnes qui ont reçu les rappels avaient plus de protection que celles qui n’en avaient pas. La protection contre les maladies graves devrait être plus élevée, ont-ils déclaré.

“Cela réduit de moitié environ le risque d’infection symptomatique au niveau de la population”, a déclaré le Dr Ruth Link-Gelles, responsable du CDC et auteur de l’étude.

“Ce que nous savons de l’expérience passée, c’est généralement que les vaccins protègent mieux contre les maladies plus graves”, a déclaré Link-Gelles. “Il s’agit donc d’estimations d’infection symptomatique et nous nous attendrions à ce que des estimations similaires d’hospitalisation et de décès soient plus élevées.”

La sous-variante XBB.1.5 devient rapidement dominante aux États-Unis et représente actuellement environ 49% des nouveaux cas de Covid à l’échelle nationale. Les responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont décrit le XBB.1.5 comme la version la plus transmissible du virus à ce jour, bien qu’il ne présente aucune mutation suggérant qu’il rend les gens plus malades que les autres sous-variantes.

XBB.1.5 est très évasif du système immunitaire et possède des mutations qui lui permettent de mieux se lier aux cellules humaines. Mais l’étude du CDC a révélé que les boosters omicron offrent à peu près autant de protection contre la famille XBB que contre la sous-variante BA.5 et ses descendants tels que BQ.1 et BQ.1.1. La protection contre les maladies bénignes de la famille BA.5 était d’environ

“Nous n’avons pas constaté de réduction de la protection vaccinale contre les maladies symptomatiques pour XBB et XBB.1.5 par rapport à ces autres variantes récentes de BA.5”, a déclaré le Dr Brendan Jackson, responsable de la réponse Covid-19 du CDC.

L’étude a comparé les personnes qui ont reçu le nouveau rappel avec celles qui ont reçu entre deux et quatre doses du vaccin original. Les rappels ciblent l’omicron BA.5 et la souche originale de Covid qui a émergé à Wuhan, en Chine, tandis que les anciens clichés ne ciblent que la souche virale d’origine.

Les personnes qui n’ont reçu que les injections originales ont généralement reçu leur dernière dose il y a environ 13 mois. Ils avaient très peu de protection contre les maladies bénignes en raison de la diminution de l’immunité observée avec les anciens vaccins, a déclaré Link-Gelles. Il est trop tôt pour tirer des conclusions sur la façon dont la protection des boosters omicron résiste au fil du temps, a-t-elle déclaré.

“Même si vous pouvez avoir une protection réduite au fil du temps contre une infection symptomatique, vous êtes probablement encore protégé contre une maladie plus grave pendant une plus longue période”, a déclaré Link-Gelles.

Ceci est une histoire en développement s’il vous plaît. Revenez pour les mises à jour.