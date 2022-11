Les boosters Covid empêcheront-ils une autre vague ? Les scientifiques ne sont pas si sûrs.

Alors que l’hiver approche et que les Américains se rassemblent de plus en plus à l’intérieur sans masque ni distanciation sociale, un mélange de nouvelles variantes de coronavirus engendre une augmentation des cas et des hospitalisations dans les comtés du pays.

Le plan de l’administration Biden pour prévenir une poussée nationale dépend fortement de la persuasion des Américains d’obtenir des injections de rappel mises à jour des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna. Maintenant, certains scientifiques émettent des doutes sur cette stratégie.

Les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes devraient recevoir les injections de rappel, car elles offrent une protection supplémentaire contre les maladies graves et la mort, a déclaré John Moore, virologue au Weill Cornell Medicine à New York.

Mais le tableau est moins clair pour les Américains en bonne santé d’âge moyen et plus jeunes. Ils sont rarement à risque de maladie grave ou de décès par Covid, et à ce stade, la plupart ont développé une immunité grâce à plusieurs doses de vaccin, à des infections ou aux deux.