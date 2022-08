Les boosters Covid-19 ciblant BA.5 de Moderna et Pfizer approuvés par la FDA

La Food and Drug Administration a autorisé mercredi de nouveaux vaccins Covid-19 pour une utilisation d’urgence pour la première fois depuis l’approbation des vaccins originaux en décembre 2020. Les nouveaux rappels de Pfizer/BioNTech et de Moderna sont destinés aux BA.4 et BA. 5 sous-variantes de la variante omicron. Ils sont également le moteur d’une nouvelle campagne de rappel de vaccins aux États-Unis alors que les responsables de la santé se préparent à une nouvelle augmentation des cas.

“Alors que nous nous dirigeons vers l’automne et que nous commençons à passer plus de temps à l’intérieur, nous encourageons fortement toute personne éligible à envisager de recevoir une dose de rappel avec un vaccin bivalent COVID-19 pour fournir une meilleure protection contre les variantes actuellement en circulation”, a déclaré le commissaire de la FDA, Robert M. Califf dans un communiqué.

« Bivalent » fait référence au fait que les vaccins contiennent des instructions génétiques pour que le système immunitaire cible la version originale du virus SARS-CoV-2 qui cause le Covid-19, ainsi que les principales variantes en circulation actuellement. Les sous-variantes BA.4 et BA.5 sont connues pour échapper à l’immunité antérieure contre Covid-19, bien que les anciens vaccins Covid-19 empêchent toujours les hospitalisations et les décès dus aux nouvelles versions du virus.

Avant que ces tirs ne puissent commencer à prendre les armes, les Centers for Disease Control and Prevention doivent peser et proposer des directives sur la façon de distribuer ces nouveaux tirs. Les conseillers du CDC se réunissent ce jeudi et vendredi pour formuler des recommandations. Pendant ce temps, le gouvernement américain a déjà commandé 170 millions de doses. En attendant l’approbation du CDC, les tirs pourraient commencer à se dérouler dès la semaine prochaine.

Quant à savoir qui est éligible, le vaccin bivalent Moderna est disponible pour toute personne de plus de 18 ans en tant que premier rappel ou deuxième rappel, à condition que cela fasse au moins deux mois depuis le dernier vaccin. Le vaccin Pfizer/BioNTech suit les mêmes critères sauf qu’il est ouvert aux personnes âgées de 12 ans et plus.

Pour les deux rappels, peu importe le vaccin que vous avez reçu comme dose initiale. Cependant, les vaccins bivalents ne sont autorisés qu’en rappel, donc pour le moment, ils ne remplacent pas les vaccins d’origine pour les personnes totalement non vaccinées.

Les responsables n’ont pas précisé si la fenêtre d’éligibilité est différente pour les personnes récemment infectées par Covid-19, mais les chercheurs ont découvert que survivre à une infection peut augmenter la protection contre la réinfection. « Une infection à Covid chez une personne vaccinée – essentiellement, cela fonctionne comme un rappel », a déclaré Andrew Pekosz, professeur de microbiologie et d’immunologie à l’Université Johns Hopkins, à Vox plus tôt ce mois-ci. “Vous n’avez donc probablement pas besoin d’un rappel pendant trois à six mois après votre infection à Covid.”

Alors que le taux de décès de Covid-19 aux États-Unis a fortement chuté par rapport à son pic de l’hiver dernier, les décès se maintiennent toujours à environ 400 par jour. C’est parce que les mandats de masque et les mesures de distanciation sociale ont pratiquement disparu, ce qui permet au virus de se propager davantage. Les dernières variantes sont particulièrement aptes à sauter entre les personnes. La plus grande part des décès provient de personnes dont le système immunitaire est plus faible, comme les personnes âgées et celles qui ont certains problèmes de santé préexistants, y compris certaines qui sont vaccinées. La protection contre les vaccins diminue également avec le temps, et avec tant de personnes à des mois de leur dernière dose, des millions de personnes pourraient être sensibles à une autre infection.

Les responsables de la santé espèrent que les nouveaux boosters formulés pour cibler les dernières variantes limiteront les hospitalisations et les décès cet automne. Mais les rappels ne sont efficaces que si les gens les obtiennent réellement, et il est clair que tout le monde n’est pas prêt à se retrousser les manches. Environ une personne sur cinq aux États-Unis n’a reçu aucune dose de vaccin Covid-19, et parmi ceux qui sont vaccinés, moins de la moitié sont boostés. Si l’adoption des vaccins bivalents est tout aussi faible, ils ne feront peut-être pas grand-chose pour endiguer les pertes d’une autre poussée de Covid-19. Et tant que le virus se propage, il mute, augmentant les risques d’émergence d’une autre variante dangereuse.

Certains chercheurs ont souligné que les vaccins reformulés ne sont que légèrement meilleurs que les versions originales des vaccins, ils se demandent donc s’il valait la peine de les retenir. Encore une fois, bien que les versions originales des vaccins Covid-19 ne retiennent pas non plus les infections des nouvelles variantes, elles empêchent toujours la plupart des hospitalisations et des décès.

Il n’est pas non plus encore clair si les vaccins devront être révisés régulièrement. Cela dépend des changements apportés au virus lui-même et de ses impacts sur la santé publique. Les scientifiques étudient également des vaccins universels contre le Covid-19 qui pourraient potentiellement protéger contre de futures variantes. Ces vaccins sont probablement dans des années, mais ils pourraient devenir le dernier vaccin dont la plupart des gens auraient besoin.